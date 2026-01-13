Main Menu

'अम्मा’ के खौफ से सिहराए दर्शक: मर्दानी 3 में मल्लिका प्रसाद की खतरनाक एंट्री

Edited By Jyotsna Rawat, Updated: 13 Jan, 2026 02:36 PM

amma scares audiences mallika prasad s dangerous entry in mardaani 3

'अम्मा' को लेकर दर्शकों की जिज्ञासा और उत्साह से अभिभूत हूँ: मर्दानी 3 की खौफनाक विलेन मल्लिका प्रसाद

नई दिल्ली/टीम डिजिटल।  ‘अम्मा’ को लेकर दर्शकों की जिज्ञासा और उत्साह से अभिभूत हूँ: मर्दानी 3 की खौफनाक विलेन मल्लिका प्रसादयश राज फिल्म्स ने हाल ही में मर्दानी 3 का ट्रेलर रिलीज़ किया और रिलीज़ के साथ ही यह सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन गया। जहां एक ओर दर्शक एसीपी शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में रानी मुखर्जी की दमदार वापसी को लेकर उत्साहित हैं, वहीं दूसरी ओर फिल्म की नई और भयावह विलेन ‘अम्मा’ ने दर्शकों को गहरे स्तर पर झकझोर दिया है। इस किरदार को अभिनेत्री मल्लिका प्रसाद ने निभाया है, जिनकी सशक्त स्क्रीन प्रेज़ेंस ने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी है।

मर्दानी फ्रैंचाइज़ी हमेशा से अपने सशक्त सामाजिक विषयों और यादगार खलनायकों के लिए जानी जाती रही है। मर्दानी 3 में भी यह परंपरा बरकरार है। ट्रेलर रिलीज़ के बाद बीते 24 घंटों में सोशल मीडिया पर ‘अम्मा’ को लेकर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। डर, नफरत और असहजता—दर्शकों की भावनाएं खुलकर सामने आ रही हैं। खास तौर पर मल्लिका प्रसाद द्वारा निभाए गए इस किरदार की तीव्रता, क्रूरता और मनोवैज्ञानिक गहराई की जमकर सराहना की जा रही है।

फिल्म में ‘अम्मा’ एक खतरनाक मानव तस्करी रैकेट की मास्टरमाइंड है, जो एसीपी शिवानी शिवाजी रॉय के साथ एक भीषण टकराव की नींव रखती है। दर्शकों का मानना है कि अम्मा का यह कच्चा और असहज कर देने वाला चित्रण फ्रैंचाइज़ी को एक नई, और भी ज्यादा सिहरन पैदा करने वाली दिशा में ले जाता है।

मिल रहे जबरदस्त प्यार और प्रतिक्रियाओं पर बात करते हुए मल्लिका प्रसाद कहती हैं,
“मर्दानी 3 मेरे करियर के सबसे निर्णायक अनुभवों में से एक है। अम्मा एक बुरी इंसान है, लेकिन उसके भीतर एक उग्र और जटिल आत्मा है। इस किरदार को जीवंत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात रही। ऐसे रोल आपको अपनी सुविधाओं से बाहर निकलने, अपने भीतर के अंधेरे का सामना करने और खुद के साथ पूरी ईमानदारी से खड़े होने के लिए मजबूर करते हैं।”

वह आगे कहती हैं,
“अम्मा ने मुझे उन तरीकों से चुनौती दी, जिनकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। मैंने इस पूरी प्रक्रिया का भरपूर आनंद लिया और इस अवसर के लिए मैं बेहद आभारी हूं।”

मल्लिका निर्देशक अभिराज मिनावाला का आभार व्यक्त करते हुए कहती हैं,
“अभिराज का दिल से धन्यवाद—उनके भरोसे, सौम्य स्वभाव और अडिग विज़न के लिए। यश राज फिल्म्स और आदित्य चोपड़ा सर की मैं गहराई से आभारी हूं, जिनके विश्वास ने मुझे अम्मा जैसे जटिल किरदार को पूरी स्वतंत्रता के साथ गढ़ने का मौका दिया। शानू शर्मा का भी विशेष धन्यवाद, जो मेरे इस सफर का अहम हिस्सा हैं।”

फिल्म की पूरी टीम की तारीफ करते हुए वह कहती हैं,
“पूरी कास्ट और क्रू असाधारण प्रतिभा, अनुशासन और समर्पण से भरी हुई है। उनके साथ काम करना मेरे लिए गर्व की बात है। सेट पर हर दिन जाना एक सुखद अनुभव था। मर्दानी फ्रैंचाइज़ी असहज सच्चाइयों का सामना करने और जरूरी संवाद शुरू करने की एक सशक्त विरासत रखती है, और उस यात्रा का हिस्सा बनना मेरे लिए सम्मान की बात है।”

रानी मुखर्जी की तारीफ करते हुए मल्लिका कहती हैं,
“शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में रानी मुखर्जी एक बार फिर शानदार हैं। वह उन असली महिलाओं की कहानियों को सामने लाती हैं, जो अकल्पनीय अपराधों से लड़ रही हैं। उन्हीं अनसुनी नायिकाओं की वजह से मैं अम्मा के अंधेरे को पूरी सच्चाई के साथ टटोल पाई हूं।”

अंत में मल्लिका कहती हैं,
“मैं आभारी हूं कि अम्मा का किरदार मुझे उस जटिल महिला की परतों को समझने का मौका देता है, जो समाज के अंधेरे अंडरबेली में रहती है। मुझे खुशी है कि स्क्रिप्ट और अभिराज ने इस कहानी को आसान काले-सफेद नजरिए से दूर रखा और अम्मा को गहराई और आयाम दिए। ट्रेलर को मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स मेरे लिए अभिभूत कर देने वाला है। दर्शकों की जिज्ञासा और उत्साह मुझे विनम्र बनाता है। मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूं कि दर्शक अम्मा की दुनिया में कदम रखें—क्योंकि वह जैसी दिखती है, वैसी है नहीं… और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है।”

अभिराज मिनावाला के निर्देशन में और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित मर्दानी 3 सामाजिक रूप से प्रासंगिक सिनेमा की अपनी मजबूत परंपरा को आगे बढ़ाती है। जहां मर्दानी ने मानव तस्करी की भयावह सच्चाई को उजागर किया था और मर्दानी 2 ने एक सीरियल अपराधी की विकृत मानसिकता को दिखाया, वहीं मर्दानी 3 समाज की एक और क्रूर सच्चाई में गहराई से उतरने के लिए तैयार है।

मर्दानी 3 30 जनवरी 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

