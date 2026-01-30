एक्ट्रेस आकांक्षा अवस्थी और उनके पति पर करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप, भारी मुनाफे का झांसा देकर ठगे 11.5 Cr

Main Menu

Edited By suman prajapati, Updated: 30 Jan, 2026 10:56 AM

akanksha awasthi and husband have been accused of fraud worth crores of rupees

मुंबई. भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस आकांक्षा अवस्थी ठगी के मामले को लेकर सुर्खियों में हैं। आकांक्षा और उनके पति विवेक कुमार उर्फ अभिषेक कुमार सिंह चौहान पर करोड़ों रुपये की ठगी करने के गंभीर आरोप लगे हैं। एक व्यापारी की शिकायत के बाद मुंबई पुलिस ने दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, यह शिकायत सीमा शुल्क निकासी (कस्टम क्लीयरेंस) के कारोबार से जुड़े हितेश कांतिलाल अजमेरा ने दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आकांक्षा अवस्थी, उनके पति और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर उन्हें भारी मुनाफे का झांसा देकर कुल 11.5 करोड़ रुपये की ठगी की।

शिकायत में बताया गया है कि आकांक्षा अवस्थी और उनके पति ने खुद को फिल्म इंडस्ट्री में मजबूत पकड़ रखने वाले और आर्थिक रूप से बेहद प्रभावशाली लोग बताया। आकांक्षा ने अंधेरी इलाके में अपने फिल्म स्टूडियो और कलाकारों के ट्रेनिंग सेंटर होने का दावा किया। साथ ही स्टूडियो के मालिकाना हक, शोहरत और करीब 200 करोड़ रुपये के ब्याज-मुक्त लोन की बात कहकर निवेश के लिए प्रेरित किया गया।

नकदी और गोदाम की कहानी

पीड़ित के मुताबिक, विवेक कुमार ने बिहार के बेतिया क्षेत्र में एक गोदाम में करीब 300 करोड़ रुपये नकद होने की कहानी भी सुनाई। उन्होंने दावा किया कि यह रकम कुछ कानूनी अड़चनों की वजह से फंसी हुई है और उसे बाहर निकालने के लिए निवेश की जरूरत है। बदले में चार दिनों के भीतर 200 करोड़ रुपये बिना ब्याज लौटाने का भरोसा दिया गया। इस पूरे सौदे को विश्वसनीय बनाने के लिए आकांक्षा अवस्थी ने भी खुद शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया।

कैसे हुए पैसे ट्रांसफर

शिकायत के अनुसार, मार्च से जुलाई 2024 के बीच पीड़ित से अलग-अलग बैंक खातों में कुल 11.50 करोड़ रुपये ट्रांसफर कराए गए। भरोसा और मजबूत करने के लिए शिकायतकर्ता को पटना ले जाया गया, जहां कथित गोदाम से जुड़े कुछ दस्तावेज भी दिखाए गए। इसके बाद बेतिया ले जाने की योजना बनाई गई।

अचानक गायब हुए आरोपी

5 जुलाई 2024 को बेतिया जाते समय रास्ते में विवेक कुमार मिठाई लेने के बहाने गाड़ी से उतरे और फिर वापस नहीं आए। इसके बाद उनका मोबाइल फोन भी बंद हो गया। शुरुआत में आरोपी बहाने बनाकर संपर्क में रहे, लेकिन कुछ समय बाद सभी पूरी तरह से गायब हो गए।

पीड़ित का कहना है कि इस धोखाधड़ी से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ और मानसिक तनाव के चलते उनकी तबीयत भी खराब हो गई। इसी कारण शिकायत दर्ज कराने में देरी हुई। आखिरकार 28 जनवरी 2026 को मुंबई के पंतनगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई।

पुलिस जांच में जुटी

एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने आकांक्षा अवस्थी और उनके पति के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और विश्वासघात से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस अब बैंक लेन-देन, कथित फिल्म स्टूडियो, दिखाए गए दस्तावेजों और इस पूरे मामले में शामिल सभी लोगों की भूमिका की गहन जांच कर रही है। 

