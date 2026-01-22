Main Menu

चार महीने बाद फिर साथ दिखे विल स्मिथ और जाडा पिंकेट स्मिथ, पेरिस फैशन वीक में कैमरे के सामने दिए पोज

Edited By suman prajapati, Updated: 22 Jan, 2026 06:50 PM

will smith and wife jada pinkett reunite in paris after four months

पेरिस. हॉलीवुड सुपरस्टार विल स्मिथ और उनकी पत्नी जाडा पिंकेट स्मिथ एक बार फिर पब्लिक्ली तौर पर साथ नजर आए। दोनों को बुधवार को पेरिस फैशन वीक के दौरान देखा गया, जहां वे अपने बेटे जेडन स्मिथ को सपोर्ट करने पहुंचे थे। खास बात यह रही कि बीते चार महीनों में यह पहली बार था जब विल और जाडा को एक साथ किसी पब्लिक इवेंट में देखा गया।

लुक की बात करें तो इस दौरान विल स्मिथ ब्लैक ट्वीड ट्राउजर और सिंपल ब्लैक शर्ट में नजर आए। उन्होंने अपने लुक को एक लंबे ब्लैक कोट के साथ पूरा किया और मोटे सोल वाले स्टाइलिश ब्लैक शूज़ पहने हुए थे। वहीं जाडा भी अपने सिग्नेचर एलिगेंट अंदाज़ में दिखाई दीं। 

पेरिस फैशन वीक के दौरान दोनों ने रनवे शो के बाहर कुछ देर तक कैमरों के सामने पोज भी दिए।

हालांकि दोनों ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की, लेकिन एक साथ उनकी मौजूदगी ने एक बार फिर उनके रिश्ते को लेकर चर्चाओं को हवा दे दी है। फैंस इस बात से खुश नजर आए कि भले ही दोनों के बीच निजी तौर पर दूरी हो, लेकिन वे अपने बच्चों के लिए एकजुट होकर साथ खड़े नजर आ रहे हैं।

गौरतलब है कि जाडा पिंकेट स्मिथ ने साल 2023 में खुलासा किया था कि वह और विल स्मिथ साल 2016 से अलग रह रहे हैं। हालांकि, इसके बावजूद दोनों ने अब तक कानूनी तौर पर तलाक लेने की प्रक्रिया शुरू नहीं की है। यह खुलासा उस समय काफी चर्चा में रहा था और उनके रिश्ते को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई गई थीं।

