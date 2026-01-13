Main Menu

सुनील ग्रोवर द्वारा की गई आमिर खान की मिमिक्री पर मिस्टर परफेक्शनिस्ट का देखें रिएक्शन

Edited By Jyotsna Rawat, Updated: 13 Jan, 2026 05:17 PM

watch mr perfectionist s reaction to sunil grover s mimicry of aamir khan

एक मज़ेदार और एन्टरटेनिंग घोषणा के बाद, आमिर खान प्रोडक्शंस ने अपनी आने वाली स्पाय कॉमेडी हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस का ट्रेलर रिलीज किया...

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। एक मज़ेदार और एन्टरटेनिंग घोषणा के बाद, आमिर खान प्रोडक्शंस ने अपनी आने वाली स्पाय कॉमेडी हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस का ट्रेलर रिलीज़ किया, और यह तुरंत ही दर्शकों के बीच पसंद किया गया। फिल्म का निर्देशन और लीड रोल वीर दास कर रहे हैं, साथ में मोना सिंह भी हैं। फिल्म एक जोरदार हंसी का धमाका देने का वादा करती है और ट्रेलर ने इसे पूरी तरह से साबित कर दिया।

इस बढ़ती एक्साइटमेंट में और मज़ा तब आया जब एक वीडियो आया जिसमें सुनील ग्रोवर ने आमिर खान की नकल की और उनके साथ एक मज़ेदार मुलाकात साझा की। लेकिन वीडियो के पीछे की फुटेज (BTS) और भी ज़्यादा मज़ेदार है।

आमिर खान प्रोडक्शंस ने सोशल मीडिया पर BTS वीडियो शेयर किया, जिसमें सुनील ग्रोवर आमिर खान की एक्टिंग करते हुए वीर दास और आमिर के साथ हंसी के पल बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो खूब वायरल हो रहा है, लेकिन BTS क्लिप इसे देखने में और भी मज़ेदार बनाती है, क्योंकि इसमें दिखता है कि आमिर और सेट पर सभी लोग सुनील ग्रोवर की परफेक्ट मिमिक्री का पूरा मज़ा ले रहे हैं। इसके अलावा, फिल्म के प्रमोशनल कंटेंट की क्रिएटिविटी और एंटरटेनमेंट को देखकर, हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस निश्चित ही एक जबरदस्त एंटरटेनर बनने जा रही है।

मेकर्स ने BTS वीडियो शेयर करते हुए लिखा —

और ये भी पढ़े

"डबल आमिर,
डबल मस्ती!!
बीहाइंड द सीन"

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Aamir Khan Productions (@aamirkhanproductions)

आमिर खान प्रोडक्शंस ने लगान, तारे ज़मीन पर, दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार जैसी असरदार और अलग सोच वाली फिल्मों के साथ हमेशा नए स्टैंडर्ड सेट किए हैं।इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए यह बैनर हैप्पी पटेलः खतरनाक जासूस के लिए एक बार फिर मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन और अभिनेता वीर दास के साथ जुड़ रहा है।

अपनी दुनियाभर में पसंद की जाने वाली कॉमेडी स्पेशल्स और गो गोआ गॉन, बदमाश कंपनी और दिल्ली बेली जैसी यादगार फिल्मों के लिए पहचाने जाने वाले वीर दास की यह आमिर खान प्रोडक्शंस के साथ दिल्ली बेली के बाद दूसरी फिल्म है, जिससे यह प्रोजेक्ट बैनर की सबसे ज़्यादा चर्चित फिल्मों में से एक बन गया है।

आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी हैप्पी पटेल का निर्देशन वीर दास कर रहे हैं और यह फिल्म 16 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

