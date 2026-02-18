Main Menu

  • छठी बार मां बनीं सीमा हैदर, 11 महीने बाद दिया सचिन मीणा के दूसरे बच्चे को जन्म

Edited By suman prajapati, Updated: 18 Feb, 2026 01:46 PM

seema haider became mother for sixth time gave birth to sachin meena 2nd child

पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वह अपने पति सचिन मीणा के साथ छठे बच्चे की मां बन गई हैं। 11 महीने में सीमा हैदर ने सचिन के दूसरे बच्चे को जन्म दिया और इस बार उन्होंने एक बेटे का स्वागत किया है। सीमा ने ग्रेटर नोएडा के एक...

मुंबई. पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वह अपने पति सचिन मीणा के साथ छठे बच्चे की मां बन गई हैं। 11 महीने में सीमा हैदर ने सचिन के दूसरे बच्चे को जन्म दिया और इस बार उन्होंने एक बेटे का स्वागत किया है। सीमा ने ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में बेटे को जन्म दिया। अस्पताल प्रशासन के अनुसार मां और बच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं। 

बताया जा रहा है कि सीमा 2023 से ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा इलाके में रह रही हैं। सचिन मीणा के साथ यह उनका दूसरा बच्चा है। इससे करीब 11 महीने पहले उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया था। जब सीमा अपने प्यार सचिन मीणा के लिए पाकिस्तान से बिना वीजा के इंडिया आई थी तो वह 4 बच्चों को अपने साथ भारत आई थी, तब से ही सीमा सुर्खियों में रहती हैं। 

    बता दें, इससे पहले सीमा हैदर की शादी 2014 में गुलाम हैदर से हुई थी, जिनसे उन्हें चार बच्चे हैं। भारत आने के बाद सीमा ने सचिन मीणा से विवाह किया और अब उनके दो बच्चे हो चुके हैं। ऐसे में अब वो छह बच्चों की मां बन गई हैं।

    सीमा हैदर और सचिन मीणा की जोड़ी अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहती है। दोनों के सोशल मीडिया पर इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोरते हैं।
     
     

