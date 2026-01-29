जुड़वा बेटियों के बाद तीसरे बच्चे की मां बनेंगी रुबीना दिलैक, खुद किया प्रेग्नेंसी का खुलासा

Main Menu

Edited By suman prajapati, Updated: 29 Jan, 2026 12:34 PM

rubina dilaik will become a mother for third time after having twin daughters

टीवी इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस रुबीना दिलैक अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करके चलने वाली रुबीना दो जुड़वा बेटियों की मां हैं। वहीं, हाल ही में उन्होंने एक ऐसा वीडियो शेयर किया, जिसने उनके फैंस को चौंका दिया...

 मुंबई. टीवी इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस रुबीना दिलैक अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करके चलने वाली रुबीना दो जुड़वा बेटियों की मां हैं। वहीं, हाल ही में उन्होंने एक ऐसा वीडियो शेयर किया, जिसने उनके फैंस को चौंका दिया और साथ ही खुश भी कर दिया। एक्ट्रेस ने इमोशनल अंदाज में खुलासा किया कि वह एक बार फिर प्रेग्नेंट हैं।

 

PunjabKesari

वीडियो में किया प्रेग्नेंसी का खुलासा

रुबीना दिलैक ने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर एक छोटा-सा वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह पहले गहरी सांस लेती हैं और फिर सीधे कैमरे की ओर देखकर कहती हैं- “मैं प्रेग्नेंट हूं।” वीडियो में इसके अलावा उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस और आवाज ने फैंस को भावुक कर दिया।

Rubina Dilaik's 'I am pregnant' video puzzles internet, makes fans ask if it is real or a gimmick | Hindustan Times


वीडियो में रुबीना मैरून रंग की साड़ी में नजर आईं। उन्होंने हल्का मेकअप किया हुआ था और गले में एक एलिगेंट नेकलेस पहना था। सादगी भरे इस लुक में रुबीना बेहद शांत और खूबसूरत दिखीं।

 

PunjabKesari

पोस्ट में लिखी दिल छू लेने वाली बात

इस वीडियो के बाद रुबीना ने एक और पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने  लिखा कि अगर चीजें उस तरह से नहीं होतीं, जैसा इंसान चाहता है, तो कई बार वह उससे भी बेहतर तरीके से होती हैं, जिसकी कल्पना भी नहीं की होती। उन्होंने इसे भगवान के प्लान की खूबसूरती बताया।

 

रुबीना की पर्सनल लाइफ

गौरतलब है कि रुबीना दिलैक और उनके पति अभिनव शुक्ला ने जून 2018 में शादी की थी। शादी के करीब पांच साल बाद दोनों ने जुड़वा बेटियों ईधा और जीवा का स्वागत किया था। अब एक बार फिर कपल अपने परिवार को बढ़ाने जा रहा है, जिसे लेकर उनके चाहने वाले काफी एक्साइटेड हैं।
  

