Bollywood Top 10: अनुष्का-विराट ने अलीबाग में खरीदी 5.1 एकड़ जमीन, अश्लील बात कहने के बाद हनी सिंह ने मांगी माफी

फेमस सिंगर और रैपर बीते दिन दिल्ली में एक लाइव कॉन्सर्ट के लिए पहुंचे थे, जहां उन्हें हज़ारों की संख्या के बीच जुटे लोगों के बीच बेहद आपत्तिजनक बात कह दी थी, जिसके बाद लोगों ने उन्हें आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर बढ़ती ट्रोलिंग देख अब...

मुंबई. फेमस सिंगर और रैपर बीते दिन दिल्ली में एक लाइव कॉन्सर्ट के लिए पहुंचे थे, जहां उन्हें हज़ारों की संख्या के बीच जुटे लोगों के बीच बेहद आपत्तिजनक बात कह दी थी, जिसके बाद लोगों ने उन्हें आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर बढ़ती ट्रोलिंग देख अब हाल ही में हनी सिंह ने एक वीडियो शेयर कर माफी मांगी है और कहा है कि वे कोशिश करेंगे कि ऐसी गलती दोबारा न हो। वहीं, अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने हाल ही में मिलकर अलीबाग में एक प्रॉपर्टी खरीदी है, जिसके लिए उन्होंने मोटी रकम अदा की है। तो आइए इसी कड़ी में जानते हैं मनोरंजन जगत की अन्य बड़ी खबरें..

इंसान गलतियों का पुतला है..कॉन्सर्ट में अश्लील बात कहने के बाद हनी सिंह ने मांगी माफी, कहा- जुबान पर कंट्रोल रखूंगा



फेमस सिंगर और रैपर बीते दिन दिल्ली में एक लाइव कॉन्सर्ट के लिए पहुंचे थे, जहां उन्हें हज़ारों की संख्या के बीच जुटे लोगों के बीच बेहद आपत्तिजनक बात कह दी थी। जैसे ही उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने उन्हें आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया और उन्हें जमकर ट्रोल किया। सोशल मीडिया पर बढ़ती ट्रोलिंग देख अब हाल ही में हनी सिंह ने एक वीडियो शेयर कर माफी मांगी है और कहा है कि वे कोशिश करेंगे कि ऐसी गलती दोबारा न हो।

सलमान खान को देशद्रोही बताने के बयान पर बीजेपी मंत्री ने मारी पलटी, सफाई देते हुए कहा- मैंने शाहरुख खान को..

यूपी सरकार के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने बीते दिन सुपरस्टान सलमान खान को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने एक्टर को देशद्रोही बताते हुए उनकी फांसी की मांग की थी। उनका बयान वायरल होते ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला और उन्हें काफी खरी खोटी सुनाई। वहीं, अब रघुराज सिंह ने अपने बयान से पलटी खा रहे हैं और सलमान खान को अच्छा बताते हुए शाहरुख खान को देशद्रोही बताया है।







जय संग तलाक के बाद माही विज ने खरीदी लग्जरी कार, आरती सिंह ने दी बधाई, कहा- तू सिर्फ खुशियों की हकदार है



टीवी एक्ट्रेस माही विज एक्टर जय भानुशाली संग तलाक के बाद लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। हालांकि, 15 साल की शादी टूटने के बाद लोग उन्हें लेकर कई तरह की बातें कर रहे हैं। हालांकि, एक्ट्रेस भी उन्हें ट्रोल करने वालों को कड़ा जवाब दे चुकी हैं। वहीं, हाल ही में माही ने ट्रोलर्स की परवाह न मारते हुए खुद का एक बड़ा सपना पूरा किया है और फैंस को हैरान किया है।



मकर संक्रांति पर शिल्पा शेट्टी ने किए भगवान जगन्नाथ के दर्शन, पीले रंग के सूट में आईं नजर

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी भगवान में खूब आस्था रखती हैं। उन्हें अक्सर अपनी फैमिली के साथ धार्मिक स्थानों पर नतमस्तक होते देखा जाता है। वहीं, बीते दिन मकर संक्रांति के पावन अवसर पर शिल्पा शेट्टी अपनी मां सुनंदा शेट्टी के साथ भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचीं। इस दौरान उनका अनुभव बेहद भावुक और आध्यात्मिक रहा।

रजनीकांत के एक्स दामाद संग सात फेरे लेंगी मृणाल ठाकुर, वेलेंटाइन डे पर रचाएंगी शादी?

सोशल मीडिया पर अक्सर साउथ एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर और सुपरस्टार धनुष के लिंकअप की खबरें उड़ती रहती हैं। कई बार दावा किया गया है कि एक्ट्रेस इन दिनों शादीशुदा धनुष को डेट कर रही है। वहीं, अब खबर सामने आई है कि ये दोनों स्टार्स जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। इतना ही नही, दोनों की वेडिंग डेट भी सामने आई है।





नूपुर-स्टेबिन को आशीर्वाद देने पहुंचे सलमान तो कृति सेनन के जीजा ने पोस्ट कर जताया आभार

एक्ट्रेस नूपुर सेनन और सिंगर स्टेबिन बेन इन दिनों बी-टाउन इंडस्ट्री के न्यूलीवेड कपल हैं। दोनों ने 10 और 11 जनवरी को उदयपुर में भव्य शादी रचाई है और इसके बाद 13 जनवरी को कपल ने मुंबई में ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन दिया, जिसमें बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री की कई जानी-मानी हस्तियों ने शिरकत की। इस खास मौके पर कपल को आशीर्वाद देने एक्टर सलमान खान भी पहुंचे थे, जो अपने अंदाज से सबका दिल जीतते नजर आए थे। वहीं, हाल ही में स्टेबिन बेन ने वेडिंग पार्टी में शिरकत करने के लिए सलमान खान का स्पेशल धन्यवाद किया है।



अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने अलीबाग में खरीदी 5.1 एकड़ जमीन, प्रॉपर्टी के लिए अदा की मोटी रकम



अनुष्का शर्मा और विराट कोहली बॉलीवुड और खेल जगत के चर्चित कपल्स में से एक हैं, जो अक्सर ही किसी न किसी वजह को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। अब हाल ही में इस कपल की ओर से खबर सामने आ रही है कि अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने मिलकर अलीबाग में एक प्रॉपर्टी खरीदी है, जिसके लिए उन्होंने मोटी रकम अदा की है।

मरमेड थीम पर प्रियंका ने मनाया अपनी प्रिंसेस मालती का बर्थडे, पापा निक ने पूल फोटोज शेयर कर जताया आभार

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनस चार साल की हो गई है। 15 जनवरी को मालती ने अपना चौथा बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस मौके पर प्रियंका और निक अपनी लाडली पर खब प्यार बरसाते नजर आए। वहीं, खास अवसर पर प्रियंका ने मरमेड यानी जलपरी थीम पर पार्टी रखी, जो डिज्नी की मशहूर प्रिंसेस एरियल से प्रेरित था। अपनी लाडली के बर्थडे सेलिब्रेशन की खूबसूरत झलकियां पीसी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की हैं।



2 साल भी नहीं टिक पाई शादी, एक्ट्रेस मैंडी ठक्कर का शेखर कौशल संग हुआ तलाक, आपसी सहमति से हुए अलग

साल 2026 में सेलेब्स के घर टूटने की काफी खबरें सुनने को मिल रही हैं। कुछ दिनों पहले जहां टीवी कपल माही विज और जय भानुशाली ने अपनी 15 साल की शादी का अंत कर दिया। तो इसके बाद 19 साल की शादी के बाद हॉलीवुड कपल निकोल किडमैन और कीथ उर्बन के तलाक की खबर सामने आई। वहीं, अब एक और सेलिब्रेटी कपल का घर टूट गया है। फेमस पंजाबी एक्ट्रेस मैंडी ठक्कर ने शादी के करीब 2 साल बाद पति शेखर कौशल को तलाक दे दिया है। इस खबर के सामने आते ही उनके फैंस हैरान हो गए हैं।



संजय कपूर की विरासत पर जंग, तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव ने मांगे करिश्मा कपूर के तलाक के कागज

एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के एक्स पति और फेमस बिजनेसमैन संजय कपूर के निधन के बाद से ही उनकी संपत्ति, वसीयत और पारिवारिक अधिकारों को लेकर कानूनी लड़ाई तेज होती जा रही है, जिसमें अब प्रिया सचदेवा की नई याचिका ने मामले को और जटिल बना दिया है। हाल ही में संजय की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेवा ने करिश्मा कपूर और संजय कपूर के बीच हुए तलाक से जुड़े सभी कानूनी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां मांगी हैं। इस मामले की सुनवाई 16 जनवरी 2026 यानी आज होनी है।

