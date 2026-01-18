रानी मुखर्जी ने किए प्रसिद्ध दगडुशेठ गणपति मंदिर के दर्शन, आगामी फिल्म 'मर्दानी 3' के लिए मांगा आशीर्वाद

Edited By suman prajapati, Updated: 18 Jan, 2026 02:28 PM
एक्ट्रेस रानी मुखर्जी इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'मर्दानी 3' को लेकर काफी चर्चा में हैं। वहीं, इसकी रिलीज से पहले रानी शनिवार को पुणे के प्रसिद्ध दगडुशेठ गणपति मंदिर में फिल्म के लिए आशीर्वाद लेने पहुंचीं, जहां से उनकी तस्वीर भी सामने आई है।
गणपति भगवान के दर्शन के बाद रानी मुखर्जी ने एएनआई से बात करते हुए बताया कि वह जहां भी जाती हैं, दर्शन जरूर करती हैं, चाहे उनकी कोई फिल्म रिलीज हो रही हो या नहीं।
आगे रानी ने कहा, 'मुझे मंदिर जाना और दर्शन करना अच्छा लगता है और पुणे आने के बाद तो मुझे दगडुशेठ मंदिर जाना ही था। 'ऐय्या' की शूटिंग के दौरान भी मैं यहां कई बार प्रार्थना करने आती थी। अब मेरी फिल्म भी आ रही है, इसलिए मैं उसके लिए आशीर्वाद की प्रार्थना करती हूं, लेकिन मैं हमेशा यही प्रार्थना करती हूं कि पूरी दुनिया में शांति हो और सभी लोग खुश रहें।'
उन्होंने कहा, 'मैं बप्पा के पास इसलिए आई हूं क्योंकि मैं उन्हें इस उद्योग में 30 वर्षों तक काम करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं। बप्पा के आशीर्वाद और मेरे दर्शकों के प्यार के बिना यह संभव नहीं होता। गणपति बप्पा मोरिया।'
बात करें रानी मुखर्जी की आगामी फिल्म मर्दानी 3 की तो आयुष गुप्ता द्वारा लिखित और अभिराज मिनवाला द्वारा निर्देशित यह फिल्म 30 जनवरी, 2026 को रिलीज होगी।