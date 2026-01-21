प्राइम वीडियो ने अपनी नई हिंदी क्राइम थ्रिलर ‘दलदल’ का रोमांचक और दमदार ट्रेलर जारी किया

Edited By Jyotsna Rawat, Updated: 21 Jan, 2026 01:04 PM
भारत के सबसे पसंदीदा एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन, प्राइम वीडियो ने आज अपनी नई हिंदी क्राइम थ्रिलर सीरीज़ ‘दलदल’ का दमदार ट्रेलर जारी किया।
नई दिल्ली/टीम डिजिटल। भारत के सबसे पसंदीदा एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन, प्राइम वीडियो ने आज अपनी नई हिंदी क्राइम थ्रिलर सीरीज़ ‘दलदल’ का दमदार ट्रेलर जारी किया। यह ट्रेलर कुछ दिन पहले आए असरदार और बेचैन कर देने वाले टीज़र के बाद रिलीज़ हुआ है, जिसे अपनी अलग और डरावनी झलक के लिए खूब सराहना मिली थी। मुंबई शहर की पृष्ठभूमि पर बनी दलदल की कहानी डीसीपी रीटा फरेरा के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनका किरदार भूमि सतिश पेडनेकर निभा रही हैं। वह एक खतरनाक जांच पर निकलती हैं, जहां उन्हें एक निर्दयी सीरियल किलर का पीछा करना होता है।
विश धामिजा की बेस्टसेलिंग किताब भिंडी बाज़ार पर आधारित, दंगल को अमृत राज गुप्ता ने डायरेक्ट किया है और विक्रम मल्होत्रा और सुरेश त्रिवेणी ने प्रोड्यूस किया है। एबंडेंशिया एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन की यह सीरीज़ सुरेश त्रिवेनी ने बनाई है और इसे श्रीकांत अग्निस्वरन, रोहन डिसूजा और प्रिया सग्गी ने लिखा है, जिसके दमदार डायलॉग सुरेश त्रिवेनी और हुसैन हैदरी ने लिखे हैं। भूमि सतिश पेडनेकर के साथ इस सीरीज़ में समारा तिजोरी और आदित्य रावल भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। दलदल का प्रीमियर 30 जनवरी को प्राइम वीडियो पर भारत समेत 240 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में विशेष रूप से किया जाएगा।
दलदल का ट्रेलर डीसीपी रीटा फरेरा की खौफनाक दुनिया में एक दमदार और तेज़ रफ्तार सफ़र दिखाता है, जिसे भूमि सतिश पेडनेकर ने बेहद सशक्त अंदाज़ में निभाया है। टीज़र की बेचैन कर देने वाली भावना को आगे बढ़ाते हुए, ट्रेलर में एक के बाद एक क्रूर और सोच-समझकर किए गए हत्याकांड सामने आते हैं, जो एक निर्दयी कातिल की विकृत सोच को उजागर करते हैं। जैसे-जैसे लाशों की संख्या बढ़ती जाती है, रीटा इस अंधेरी और डरावनी जांच में और गहराई तक फँसा हुआ पाती है, जो उसे खत्म करने की धमकी देती है।
जब वह अपनी सहनशक्ति की हद तक पहुँच जाती है, तो वह अपने अंदर के राक्षसों और एक ऐसे सिस्टम के लगातार दबाव से लड़ते हुए समय के साथ मुकाबला करती है, जो किसी भी कीमत पर नतीजे चाहता है। पेडनेकर की सशक्त और बेबाक अदाकारी कहानी को मज़बूती देती है, जो रीटा की कमज़ोरी, दृढ़ संकल्प और अंदर और बाहर, मौजूद बुराई का सामना करने के मनोवैज्ञानिक असर को दिखाती है। बेहद बेबाक और कमजोर दिल वालों के लिए नहीं, ‘दलदल’ मनोवैज्ञानिक भय को साँस रोक देने वाले सस्पेंस के साथ बखूबी पिरोता है, जहाँ एक दाँव-पेंच भरे बिल्ली-और-चूहे के खेल की नींव रखी जाती है—और यहाँ शिकारी कब शिकार बन जाए, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। नसों को झकझोर देने वाले सस्पेंस और गहरी बेचैनी से भरपूर ‘दलदल’ का प्रीमियर 30 जनवरी को प्राइम वीडियो पर विशेष रूप से किया जाएगा।
दलदल में डीसीपी रीटा फरेरा की भूमिका निभा रहीं भूमि सतिश पेडनेकर ने कहा, “रीटा फरेरा का किरदार निभाना मेरे करियर के सबसे गहन और रचनात्मक रूप से संतोषजनक अनुभवों में से एक रहा है। वह एक ऐसी महिला है, जिसे महत्वाकांक्षा ने बनाया है, संदेह ने घेरा है और अतीत का बोझ आज भी उसे दबाए हुए है। एक ऐसा किरदार, जिसने मुझसे नाज़ुकता और ताक़त के बीच के संतुलन को उन तरीकों से तलाशने की माँग की, जैसा मैंने पहले कभी नहीं किया था। रीटा की दुनिया में कदम रखना चुनौतीपूर्ण भी था और बेहद संतोष देने वाला भी, क्योंकि उसका सफर उन जटिलताओं को दर्शाता है, जिनका सामना हम सभी अपने भीतर के डर और कमजोरियों से जूझते समय करते हैं।
टॉयलेट: एक प्रेम कथा की बड़ी सफलता के बाद विक्रम के साथ दोबारा काम करना घर लौटने जैसा लगा, मैं सुरेश, अमृत और इस सीरीज़ से जुड़े पूरी टीम की दिल से आभारी हूं, जिन्होंने मुझ पर इतना गहराई भरा और भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण किरदार निभाने का भरोसा किया। दलदल मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे बेहद खुशी है कि यह सीरीज़ 30 जनवरी को प्राइम वीडियो पर विशेष रूप से रिलीज़ हो रही है, जो भारत के साथ-साथ 240 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में दर्शकों तक पहुंचेगी। मुझे उम्मीद है कि रीटा की कहानी दर्शकों को उतनी ही गहराई से छुएगी, जितना इसने मुझे छुआ है।”
‘दलदल’ प्राइम वीडियो पर अपराध और रहस्य से भरपूर एक रोमांचक सीज़न की शानदार शुरुआत करता है, साथ ही क्रॉस के दूसरे सीज़न में एल्डिस हॉज की बहुप्रतीक्षित वापसी, गाय रिची की पसंदीदा जासूस शर्लक होम्स की नई कहानी यंग शर्लक, निकोल किडमैन और जेमी ली कर्टिस अभिनीत रोमांचक और परिष्कृत फॉरेंसिक रहस्य स्कार्पेटा, और कैथरीन रयान हॉवर्ड के बेस्ट-सेलिंग उपन्यास पर आधारित डोव कैमरन अभिनीत नई थ्रिलर सीरीज़ 56 डेज़ और शोभिता धुलिपाला अभिनीत तेलुगु फिल्म चीकटिलो भी आ रही हैं - ये सभी इस वसंत में प्राइम वीडियो पर विशेष रूप से स्ट्रीम होंगे।