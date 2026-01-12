प्रशांत तमांग के निधन से टूटीं पत्नी मार्था, बोलीं- जब उन्होंने हमें छोड़ा तो मैं उनके बगल में..

Main Menu

Edited By suman prajapati, Updated: 12 Jan, 2026 11:03 AM

'इंडियन आइडल 3' के विनर और सिंगर-एक्टर प्रशांत तमांग अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका रविवार, 11 जनवरी को निधन हो गया। यह दुखद खबर सोशल मीडिया पर आते ही फैंस और इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं, प्रशांत को खोने से उनकी बीवी मार्था एले भी बुरी...

मुंबई. 'इंडियन आइडल 3' के विनर और सिंगर-एक्टर प्रशांत तमांग अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका रविवार, 11 जनवरी को निधन हो गया। यह दुखद खबर सोशल मीडिया पर आते ही फैंस और इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं, प्रशांत को खोने से उनकी बीवी मार्था एले भी बुरी तरह टूट गई है। इसके साथ ही उन्होंने पुष्टि की कि सिंगर की मौत प्राकृतिक थी, जो सोते समय हुई। 

हाल ही में ANI से बात करते हुए प्रशांत तमांग की पत्नी ने भारी दिल और नम आंखों से लोगों के सपोर्ट के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, 'सभी को धन्यवाद। मुझे पूरी दुनिया से कॉल आ रहे हैं। जिन लोगों को मैं जानती हूं, जिन लोगों को मैं नहीं जानती, मुझे फूल मिल रहे हैं। लोग मेरे घर के बाहर खड़े हैं, उन्हें आखिरी बार देखने के लिए अस्पताल आए हैं। यह मेरे लिए सच में बहुत भावुक करने वाला पल है और कृपया उन्हें वैसे ही प्यार करें जैसे आपने पहले किया था। वह एक महान आत्मा थे, वह एक अच्छे इंसान थे। मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें इसी तरह याद रखेंगे।'

अचानक मौत की अफवाहों को किया खारिज
इसके साथ ही मार्था ने पति प्रशांत की अचानक मौत को लेकर चल रही अटकलों को खारिज किया और बताया कि वह संदिग्ध हालात में नहीं थे। उन्होंने कहा, 'यह एक नेचुरल मौत थी। जब उन्होंने हमें छोड़ा तो वह सो रहे थे। उस समय मैं उनके ठीक बगल में थी।'

इंडियन आइडल 3 विनर बने हुए थे मशहूर
बता दें, 43 साल के प्रशांत तमांग टीवी शो 'इंडियन आइडल-3' के विजेता रह चुके थे। इस रियालिटी शो में आने से पहले वह कोलकाता पुलिस में थे और समय-समय पर पुलिस कार्यक्रमों में गाते थे। इसके बाद वह टीवी शो इंडियन आइडल में आए और इसके विनर बने।  इंडियन आइडल जीतने के बाद प्रशांत ने सोनी बीएमजी के साथ अपना पहला एल्बम निकाला, जिसमें हिंदी और नेपाली गाने थे। इसके बाद उन्होंने एक्टिंग के तौर पर काम किया और जयदीप अहलावत स्टारर सीरीज ‘पाताल लोक 2’ में नजर आए। इस सीरीज में उनके विलेन डेनियल लेचो के रोल को काफी पसंद किया गया था।
 

