'मेरी छवि खराब करने की..40 लाख की धोखाधड़ी के मामले में पलाश मुछाल ने तोड़ी चुप्पी, कानूनी कार्रवाई की कही बात

मुंबई. संगीतकार और फिल्म निर्माता पलाश मुछाल इस वक्त एक विवाद को लेकर सुर्खियों में हैं। उन पर 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं, जिसके बाद उनका नाम काफी हाइलाइट हो रहा है। वहीं, अब हाल ही में इन आरोपों से परेशान होकर पलाश मुच्छल ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। साथ ही उन्होंने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कानूनी कार्रवाई की बात कही है।





धोखाधड़ी के आरोपों के बीच पलाश मुछाल ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर लिखा, ‘सांगली निवासी विज्ञान माने द्वारा सोशल मीडिया पर लगाए गए आरोपों के मद्देनजर, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरे खिलाफ ये दावे पूरी तरह से बेबुनियाद और तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। ये आरोप मेरी छवि को खराब करने के इरादे से लगाए हैं। इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। मेरे वकील श्रेयांश मिथारे, सभी कानूनी रास्ते तलाश रहे हैं और इस मामले को उचित कानूनी माध्यमों से ही निपटाया जाएगा।’

विज्ञान माने ने क्या लगाए थे आरोप

बता दें, महाराष्ट्र के सांगली जिले में विज्ञान माने ने पुलिस में हाल ही में पलाश मुच्छल पर उसने 40 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। पुलिस के पास की शिकायत में विद्यान माने ने बताया कि दोनों की पहली मुलाकात 5 दिसंबर 2023 को सांगली में हुई थी। जब विद्यान ने पलाश से फिल्ममेकिंग में निवेश को लेकर बातचीत की, तो पलाश ने उन्हें अपनी आने वाली फिल्म ‘नजारिया’ में पैसे लगाने का प्रस्ताव दिया। पलाश ने कथित तौर पर यह भरोसा दिलाया कि फिल्म के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के बाद 25 लाख रुपये के निवेश पर करीब 12 लाख रुपये का मुनाफा होगा। इसके साथ ही उन्होंने फिल्म में एक किरदार देने का भी वादा किया। इसके बाद उनकी पलाश से दो बार और मुलाकात हुई और मार्च 2025 तक उन्होंने अलग-अलग किस्तों में कुल 40 लाख रुपये पलाश को सौंप दिए। हालांकि, तय समय बीतने के बावजूद न तो फिल्म पूरी हुई और न ही निवेश से जुड़ा कोई लाभ मिला।

जब फिल्म का काम आगे नहीं बढ़ा, तो विद्यान माने ने अपने पैसे वापस मांगे, लेकिन आरोप है कि पलाश की ओर से उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। आखिरकार, निराश होकर उन्होंने सांगली पुलिस का रुख किया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल मामले की प्रारंभिक जांच की जा रही है।





