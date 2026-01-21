Main Menu

'हर खामोशी में उसे महसूस करती हूं..सुशांत सिंह की बर्थ एनिवर्सरी पर बहन श्वेता का इमोशनल पोस्ट, बोलीं-उसके जैसी बनती जा रही हूं

Edited By suman prajapati, Updated: 21 Jan, 2026 05:30 PM

on sushant singh rajput birth anniversary sister shweta share an emotional post

बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें आज भी उनके चाहने वालों के दिलों में जिंदा है। 14 जून 2020 को महज 34 साल की उम्र में एक्टर ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनकी मौत से हर किसी को बड़ा झटका लगा था। वहीं,...

मुंबई. बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें आज भी उनके चाहने वालों के दिलों में जिंदा है। 14 जून 2020 को महज 34 साल की उम्र में एक्टर ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनकी मौत से हर किसी को बड़ा झटका लगा था। वहीं, सुशांत का परिवार ने जो खोया उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। आज एक्टर की बर्थ एनिवर्सरी पर उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति भावुक पोस्ट आया है, जिसमें उनका दर्द साफ पढ़ा जा सकता है।

 

सुशांत की जन्मतिथि के मौके पर उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने सोशल मीडिया पर एक बेहद इमोशनल पोस्ट शेयर किया और लिखा- लोग उनसे अक्सर पूछते हैं की 'क्या आप सुशांत को याद करती हो?' इस पर वो मुस्कुराकर कहती हैं कि सुशांत उनकी धड़कनों का हिस्सा बन गया है। वो हर पल अपने दिल की धड़कनों में उसे सुनती हैं और हर दुआ, हर मुस्कान और हर खामोशी में उसे महसूस करती हैं। वो हर दिन थोड़ा-थोड़ा सुशांत जैसी बनती जा रही हैं।

श्वेता ने आगे लिखा कि भले ही सुशांत शारीरिक रूप से आज हमारे बीच नहीं हैं लेकिन वो एक रोशनी की तरह मौजूद हैं। जो लोगों को रास्ता और प्रेरणा देती है। उनका दिल सोने जैसा था और उनकी आत्मा हमेशा जिज्ञासु, दयालु, निडर और रोशन रही। उनके व्यक्तित्व ने एक ऐसी ऊर्जा छोड़ी है जो लाखों लोगों को प्रेरित करती है।
श्वेता ने ये भी लिखा कि सुशांत सिर्फ एक्टर नहीं थे बल्कि वो खोज करने वाले, सोचने वाले, सपने देखने वाले और पूरी दुनिया से प्यार करने वाले इंसान थे। उन्होंने लोगों को बड़े सपने देखने, सवाल पूछने, सीमाओं से आगे बढ़ने और जिंदगी को साहस के साथ जीने की सीख दी। सुशांत सिर्फ यादें नहीं छोड़ गए बल्कि एक खास ऊर्जा और मार्गदर्शन भी छोड़ गए हैं जो लोगों को हमेशा सही दिशा दिखाता रहेगा।

