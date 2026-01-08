Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • भीड़ का शिकार होने की घटना पर पहली बार बोलीं निधि अग्रवाल- 'अति किसी भी चीज की बुरी होती है'

भीड़ का शिकार होने की घटना पर पहली बार बोलीं निधि अग्रवाल- 'अति किसी भी चीज की बुरी होती है'

Edited By suman prajapati, Updated: 08 Jan, 2026 05:12 PM

nidhi agarwal spoke for the first time about the incident of being mobbed

एक्ट्रेस निधि अग्रवाल पिछले साल दिसंबर में हैदराबाद के एक इवेंट में भीड़ का शिकार हो गई थीं। भीड़ के लोगों ने एक्ट्रेस को इस तरह घेरा था कि उनका वहां से निकलना मुश्किल हो गया था और कड़ी मशक्कत के बाद वह अपनी कार तक पहुंची थी, जिसके बाद उन्हें राहत...

मुंबई. एक्ट्रेस निधि अग्रवाल पिछले साल दिसंबर में हैदराबाद के एक इवेंट में भीड़ का शिकार हो गई थीं। भीड़ के लोगों ने एक्ट्रेस को इस तरह घेरा था कि उनका वहां से निकलना मुश्किल हो गया था और कड़ी मशक्कत के बाद वह अपनी कार तक पहुंची थी, जिसके बाद उन्हें राहत की सांस आई थी। वहीं, अब कई दिनों बाद हाल ही में निधि ने इस घटना पर रिएक्ट किया है। 


 
फिल्म द राजा साब के प्रमोशन के दौरान हुए हादसे को लेकर निधि अग्रवाल ने कहा, 'आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मिलाकर पूरे इंडिया के मिलाकर सबसे ज्यादा थिएटर हैं। फिल्म कल्चर का हिस्सा हैं। लोग हर वीकेंड पर फिल्में देखते हैं। स्टार्स को फैमिली की तरह सेलिब्रेट करते हैं। ये प्यार बहुत खूबसूरत है, लेकिन अति किसी भी चीज की बुरी होती है।'

 

निधि ने कहा कि उनके पास इस मुद्दे पर बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वो इस पर सोच-समझकर और सही प्लेटफॉर्म पर बात करना चाहती हैं। उनका मानना है कि इस तरह के मामलों में जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। चाहे वो पर्सनल रिश्ता हो या फिर किसी आर्टिस्ट और फैंस के बीच का रिश्ता, बहुत ज़्यादा प्यार कभी पसंद नहीं किया जाता। प्यार में रिस्पेक्ट भी शामिल है। रिस्पेक्ट का मतलब है स्पेस।'

 

काम की बात करें तो निधि अग्रवाल जल्द ही फिल्म द राजा साब में नजर आएंगी, जिसका वो इन दिनों जमकर प्रमोशन कर रही हैं। इस हॉरर-कॉमेडी फिल्म में उनके साथ प्रभास लीड रोल में हैं। यह फिल्म 9 जनवरी को पर्दे पर रिलीज होगी।
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!