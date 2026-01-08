Main Menu

  • 19 साल के रिश्ते का अंतः Nicole Kidman और Keith Urban का तलाक, हमेशा के लिए अलग हुईं राहें

Edited By suman prajapati, Updated: 08 Jan, 2026 01:28 PM

नए साल की शुरुआत में ही कई सेलिब्रेटीज के अलग होने की खबरें मिल रही है। पिछले दिनों फेमस टीवी कपल जय भानुशाली और माही विज ने अपनी 15 साल की शादी तोड़कर सबको हैरान कर दिया। वहीं, अब हॉलीवुड इंडस्ट्री से भी ऐसी खबर सामने आ रही है। ऑस्कर विनिंग...

मुंबई. नए साल की शुरुआत में ही कई सेलिब्रेटीज के अलग होने की खबरें मिल रही है। पिछले दिनों फेमस टीवी कपल जय भानुशाली और माही विज ने अपनी 15 साल की शादी तोड़कर सबको हैरान कर दिया। वहीं, अब हॉलीवुड इंडस्ट्री से भी ऐसी खबर सामने आ रही है। ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस निकोल किडमैन और ग्रैमी विनिंग सिंगर कीथ उर्बन ने हाल ही में अपना दो दशक का रिश्ता खत्म कर लिया है। तलाक की अर्जी देने के चार महीने बाद अब ये कपल हमेशा-हमेशा के लिए अलग हो गया है।

निकोल किडमैन और कीथ उर्बन के अलग होने की चर्चा पिछले कई महीनों से हो रही है। सितंबर महीने में ही ऐसी खबर आई थी कि निकोल ने कीथ से अलग होने के लिए तलाक की अर्जी दी है। वहीं, अब नए साल की शुरुआत उनके अलग होने की खबर कंफर्म हो गई।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 6 जनवरी 2026 को निकोल किडमैन और कीथ उर्बन का तलाक फाइनल हो गया। दोनों अब ऑफिशियली पति-पत्नी नहीं रहे। टेनेसी के नैशविले में एक जज ने मंगलवार को निकोल और कीथ की 19 साल की शादी को खत्म करने का आदेश दिया है। 
 
निकोल और कीथ के अलग होने की वजह?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, निकोल और कीथ के अलग होने की वजह उनके बीच न सुलझने वाले मतभेद थे। उनके तलाक की अर्जी में कहा गया था कि उनके बीच शादी में दिक्कतें और सुलह न हो सकने वाले मतभेद थे।

किसको मिली बच्चों की कस्टडी?
बता दें, निकोल और कीथ ने शादी के बाद दो बेटियों का स्वागत किया था,  जो अभी टीनएज में हैं। फाइलिंग में कहा गया है कि किसी भी पेरेंट को बच्चे या पार्टनर के लिए सपोर्ट की जरूरत नहीं होगी और इसमें उनकी जॉइंट प्रॉपर्टी का लगभग बराबर बंटवारा बताया गया है।
 
टॉम क्रूज से निकोल ने रचाई थी पहली शादी
बता दें कि कीथ उर्बन के साथ निकोल किडमैन की दूसरी शादी थी। इससे पहले एक्ट्रेस ने एक्टर टॉम क्रूजसे शादी रचाई थी, लेकिन साल 2001 में उन्होंने अपना 11 साल का रिश्ता खत्म कर लिया था। 2005 में उन्होंने कीथ से सगाई और 2006 में उनकी शादी हुई थी, लेकिन अब इन दिनों की राहों भी अलग हो चुकी हैं।


 

