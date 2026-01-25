Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • माही विज ने पूरा किया अपनी नन्हीं जान का बड़ा सपना, आंखों के तारे के लिए खरीदी 50 लाख की मिनी कूपर

माही विज ने पूरा किया अपनी नन्हीं जान का बड़ा सपना, आंखों के तारे के लिए खरीदी 50 लाख की मिनी कूपर

Edited By suman prajapati, Updated: 25 Jan, 2026 02:07 PM

mahi vij bought rs 50 lakh mini cooper for her daughter tara

. टीवी एक्ट्रेस माही विज पति व एक्टर जय भानुशाली से तलाक के बाद टूटकर घर नहीं बैठीं, बल्कि और मजबूत होकर दुनिया के सामने आई हैं। लोगों ने जय संग 15 साल की शादी टूटने के बाद माही को तोड़ने की खूब कोशिश की और उन्हें लेकर कई तरह की फालतू बातें की,...

मुंबई. टीवी एक्ट्रेस माही विज पति व एक्टर जय भानुशाली से तलाक के बाद टूटकर घर नहीं बैठीं, बल्कि और मजबूत होकर दुनिया के सामने आई हैं। लोगों ने जय संग 15 साल की शादी टूटने के बाद माही को तोड़ने की खूब कोशिश की और उन्हें लेकर कई तरह की फालतू बातें की, लेकिन एक्ट्रेस ने लोगों की हर बात का जवाब हर नई अचीवमेंट से दिया। तलाक के बाद माही ने पहले अपने लिए एक कार खरीदी, फिर नए अपार्टमेंट की झलक फैंस के साथ शेयर की और अब उन्होंने अपनी लाडली बेटी तारा को एक लग्जरी गिफ्ट दिया है, जिसके बाद फिर से उन्हें ट्रोल करने वालों की आंखें खुली और मुंह बंद रह गए हैं।

PunjabKesari

माही विज ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया है कि एक वक्त पर उनकी बेटी ने उनसे एक खास गिफ्ट की डिमांड की थी, जिसे अब वो पूरा कर रही हैं। दरअसल, माही ने अपनी बेटी तारा के लिए मिनी कूपर खरीदी है, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है।
 
इस पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा, जब मेरी बेटी सिर्फ चार साल की थी, उसने एक मिनी कूपर देखकर कहा था, मम्मा, मुझे एक दिन ये कार चाहिए। उस वक्त न तो मैं इसे खरीद सकती थी और न ही मुझे लगता था कि बच्चे को ऐसी चीज देना जरूरी है। लेकिन सपनों की कोई उम्र की सीमा नहीं होती। इच्छाओं पर कोई प्राइस टैग नहीं लगा होता।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े


माही ने आगे लिखा कि आज, मैं इसे खरीद सकती हूं। और मुझे एक बात समझ में आई-यह लग्ज़री के बारे में बिल्कुल नहीं है। यह उसकी इच्छा के बारे में है। यह एक ऐसी याद के बारे में है जिसे वह हमेशा अपने दिल में रखेगी। यह एक माँ के अपनी बेटी से यह कहने के बारे में है, "तुम्हारे सपने मायने रखते हैं। और अगर मैं कर सकती हूँ, तो मैं उन्हें सच करूँगी।"


एक्ट्रेस ने कहा- तो मैं यहाँ हूँ, अपनी छोटी बेटी को उसकी पसंदीदा कार दे रही हूं—उसे बिगाड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे एक पल, एक कहानी, एक याद देने के लिए जिसे वह पूरी ज़िंदगी याद रखेगी। हमारी साथ में छोटी-छोटी ड्राइव, हमारी हँसी, हमारा समय—यह अनमोल है।  

 

खास बात यह है कि माही के साथ उनके एक्स पति जय भानुशाली भी  उनकी इस खुशी में शामिल हैं। उन्होंने पोस्ट पर कमेंट करते हुए इस कार के लिए उन्हें बधाई दी है।
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!