  जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गीत लिखने से कर दिया था मना, बोले-पुराने गानों में नया एड कर रहे, ये दिवालियापन..

Edited By suman prajapati, Updated: 20 Jan, 2026 12:53 PM

मुंबई. देशभक्ति भरपूर फिल्म 'बॉर्डर 2' बहुत जल्द सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। इसकी रिलीज से पहले दर्शकों में भारी उत्साह देखने को मिल रही है। अब तक फिल्म के टीजर, ट्रेलर और गानों को लोगों ने खूब पसंद किया है और इन्हें देखने के बाद उनके बीच फिल्म देखने का जबरदस्त क्रेज है इसी बीच हाल ही में गीतकार जावेद अख्तर ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उन्होंने फिल्म के लिए गाना लिखने से मना कर दिया था और इसके साथ ही उन्होंने इसकी वजह भी बताई।


जावेद अख्तर ने हाल ही में मीडिया से बातचीत में खुलासा किया कि 'बॉर्डर 2' के मेकर्स ने उन्हें गाना लिखने के लिए अप्रोच किया था लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया था और इसे इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव बैंकरप्सी बताया था।

नया गाना बनाइए 
गीतकार ने बताया कि उन्होने मुझसे फिल्म के लिए लिखने को कहा लेकिन मैंने मना कर दिया। मुझे वाकई ऐसा लगा कि ये बौद्धिक और क्रिएटिविटी के मामले में दिवालियापन है। आपके पास एक पुराना गाना है, जिसने अच्छा परफॉर्म किया था और आप उसमें कुछ नया जोड़कर फिर से रिलीज करना चाहते हैं। नया गाना बनाइए या फिर ये बात स्वीकार करिए कि आप उस स्तर का काम नहीं कर सकते हैं।'

उन्होंने आगे रहा, 'जो बीत गया सो बीत गया। उसे रीक्रिएट करने की जरूरत क्या है? हमारे पास 1964 मे आई फिल्म 'हकीकत' थी और उसके भी गाने मामूली नहीं थे। चाहे वो कर चले हम फिदा या फिर मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था हो। वो कमाल के गाने थे लेकिन हमने उनका इस्तेमाल नहीं किया। हमने नया लिखा। हमने एकदम अलग गाने बनाए और लोगों ने उनको पसंद भी किया। आप फिर से फिल्म बना रहे हैं। तो नया गाना बनाइए। क्यों आप अतीत पर निर्भर हैं? आपको ये मानना होगा कि आप ये नहीं कर सकते।'

 

बता दें, फिल्म बॉर्डर 2 का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है। फिल्म 23 जनवरी को पर्दे पर रिलीज होने के लिए तैयार है। इसमें सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह, सोनम बाजवा, अन्या सिंह और मेधा राणा अहम किरदारों में नजर आएंगे।

 

