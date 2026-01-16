Main Menu

ब्राउन ब्यूटी बन हिना खान ने लगाया देसी अंदाज और मॉडर्न ग्लैमर का तड़का, तस्वीरों पर फिदा होना कंफर्म

Edited By suman prajapati, Updated: 16 Jan, 2026 05:20 PM

फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस हिना खान हमेशा अपने स्टाइल और फैशन सेंस से फैंस का दिल जीतने में कामयाब रहती हैं। वहीं, हाल ही में उन्होंने मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की डिजाइन की हुई खूबसूरत ब्राउन साड़ी पहनकर फोटोशूट कराया,...

मुंबई. फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस हिना खान हमेशा अपने स्टाइल और फैशन सेंस से फैंस का दिल जीतने में कामयाब रहती हैं। वहीं, हाल ही में उन्होंने मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की डिजाइन की हुई खूबसूरत ब्राउन साड़ी पहनकर फोटोशूट कराया, जिसमें पारंपरिक अंदाज़ और मॉडर्न ग्लैमर का शानदार मेल नजर आया। उनकी ये तस्वीरें इंटरनेट पर आते ही छा गईं, जिन पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं।

PunjabKesari

 

लुक की बात करें तो इस दौरान हिना खान ब्राउन कलर की साड़ी में बेहद कातिलाना लग रही हैं। साड़ी पर बारीकी से लगे शिमरी सीक्विन्स इसकी खूबसूरती को और निखार रहे हैं।

PunjabKesari

 

ब्राउन कलर का यह शेड हिना की पर्सनैलिटी पर बेहद जच रहा है, जो उनके पूरे लुक को सॉफ्ट, वार्म और बेहद आकर्षक बना रहा है।  

PunjabKesari


वहीं, न्यूड मेकअप, ग्लोसी लिप्स और और मैसी हेयर्स उनके लुक को कंप्लीट कर रहे हैं। ओवरऑल लुक में हिना की ब्यूटी देखते ही बन रही हैं।

PunjabKesari

कैमरे के सामने हिना एक से बढ़कर एक कातिलाना पोज दे रही हैं।

PunjabKesari

काम की बात करें तो हिना खान को आखिरी बार टीवी रियलिटी शो 'पति-पत्नी और पंगा' में पति रॉकी जायसवाल संग देखा गया था।

PunjabKesari

 

