धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के बच्चों संग अपने रिश्ते पर हेमा मालिनी ने तोड़ी चुप्पी, सौतेले बेटे सनी देओल को लेकर कही बड़ी बात

Edited By suman prajapati, Updated: 13 Jan, 2026 12:17 PM

hema malini breaks her silence on her relationship with her stepchildren

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का 24 नवंबर, 2025 को निधन हो गया था। एक्टर के जाने के बाद परिवारों के बीच आपसी मतभेद देखने को मिले थे। दरअसल, उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर के बच्चों सनी देओल- बॉबी देओल और दूसरी पत्नी हेमा मालिनी ने अलग-अलग प्रार्थना...

मुंबई. बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का 24 नवंबर, 2025 को निधन हो गया था। एक्टर के जाने के बाद परिवारों के बीच आपसी मतभेद देखने को मिले थे। दरअसल, उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर के बच्चों सनी देओल- बॉबी देओल और दूसरी पत्नी हेमा मालिनी ने अलग-अलग प्रार्थना सभाएं आयोजित की थीं, जिस पर उनके पारिवारिक रिश्ते पर खूब सवाल उठे थे। इन सबके बीच हाल ही में हेमा मालिनी ने अपनी सौतन के बेटे को लेकर कुछ ऐसा कहा, जिसे सुन हर किसी को उनके सवाल का जवाब मिल जाएगा।

 

सनी से रिश्ते को लेकर क्या बोलीं हेमा मालिनी
हाल ही में एक इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने अपने सौतेले बेटों सनी देओल और बॉबी देओल के साथ अपने रिश्ते पर खुलकर बात की और कहा, 'सनी जो भी करता है, मुझे सब कुछ बताता है। हमारे रिश्ते हमेशा से बहुत अच्छे और सौहार्दपूर्ण रहे हैं। आज भी वैसे ही हैं। मुझे समझ नहीं आता कि लोग क्यों सोचते हैं कि हमारे बीच कुछ ठीक नहीं है। दरअसल, कुछ लोग सिर्फ गॉसिप करना चाहते हैं।'

किसी को सफाई देना जरूरी नहीं
हेमा मालिनी ने साफ कहा कि अपनी निजी जिंदगी को लेकर उन्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। उनके मुताबिक, 'मैं उन लोगों को जवाब क्यों दूं? क्या मुझे किसी को सफाई देना जरूरी है? ये मेरी और हमारे परिवार की पर्सनल लाइफ है। हम खुश हैं, एक-दूसरे के करीब हैं, बस इतना काफी है। लोग क्या कहानियां बना रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। दुख तब होता है, जब किसी के दर्द और नुकसान का इस्तेमाल सिर्फ आर्टिकल्स लिखने के लिए किया जाता है।'

बताया क्यों नहीं देखी धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म?
इसके साथ ही हेमा मालिनी ने बताया कि वो आखिर क्यों अपने पति धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’ नहीं देख पाईं। उन्होंने कहा कि वह अभी तक यह फिल्म नहीं देख पाईं। जब फिल्म रिलीज हुई, तब मैं मथुरा में थी और यहां कुछ जरूरी काम था। लेकिन सच कहूं तो मैं अभी यह फिल्म देख भी नहीं सकती। यह मेरे लिए बेहद इमोशनल होगा। मेरी बेटियां भी यही कह रही हैं कि थोड़ा वक्त गुजर जाने दें। शायद जब घाव भर जाएं, तब मैं इसे देख पाऊं।'
 
बता दें, दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र ने अपनी जिंदगी में दो शादियां रचाई थी, पहली शादी प्रकाश कौर से जबकि दूसरी शादी एक्ट्रेस हेमा मालिनी से। विजेता, अजीता देओल, सनी देओल और बॉबी देओल उनकी पहली शादी से बच्चे हैं, जबकि ईशा और अहाना देओल उनकी दूसरी शादी यानी हेमा मालिनी की बेटियां हैं।

