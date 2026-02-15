Main Menu

  • हार्दिक पांड्या ने गर्लफ्रेंड माहिका के लिए इस अंदाज में जताया प्यार, गर्दन के पीछे बनवाया 'M' अक्षर का टैटू

Edited By suman prajapati, Updated: 15 Feb, 2026 03:15 PM

hardik pandya expressed his love for girlfriend mahieka sharma in this way

एक्ट्रेस नताशा स्टेनकोविक के एक्स पति और फेमस भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या अक्सर अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। हार्दिक इन दिनों अपनी मॉडल गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं। इस वैलेंटाइन को क्रिकेटर ने गर्लफ्रेंड के लिए बेहद...

मुंबई. एक्ट्रेस नताशा स्टेनकोविक के एक्स पति और फेमस भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या अक्सर अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। हार्दिक इन दिनों अपनी मॉडल गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं। इस वैलेंटाइन को क्रिकेटर ने गर्लफ्रेंड के लिए बेहद खास बना दिया। उन्होंने माहिका को फूल या महंगे गिफ्ट करने की जगह एक खास टैटू बनवाया, जिसने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरीं।

‘M’ से शुरू हुआ, खास डिजाइन पर खत्म

बताया जा रहा है कि हार्दिक शुरुआत में माहिका के नाम का पहला अक्षर “M” अपनी गर्दन के पीछे बनवाना चाहते थे। लेकिन टैटू आर्टिस्ट के साथ लंबी चर्चा और देर रात तक चले विचार-विमर्श के बाद यह आइडिया एक बड़े और अनोखे डिजाइन में बदल गया।

आखिरकार जो टैटू तैयार हुआ, उसमें दो तेंदुओं की आकृति बनाई गई है। एक तेंदुआ बोल्ड और रियलिस्टिक स्टाइल में है। दूसरा लाइनवर्क से बना है, जिसकी बनावट में “M” अक्षर छिपा हुआ है। इस डिजाइन का मकसद दोनों के रिश्ते और बॉन्डिंग को दर्शाना बताया जा रहा है। तेंदुआ ताकत, आत्मविश्वास और साथ मिलकर आगे बढ़ने का प्रतीक माना जाता है।

 

रात 2 बजे पहुंच गए स्टूडियो

टैटू स्टूडियो की ओर से शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, हार्दिक देर रात करीब 2 बजे स्टूडियो पहुंचे थे। स्टूडियो के फाउंडर ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि यह कोई दिखावटी सरप्राइज नहीं था, बल्कि दिल से दिया गया तोहफा था। पोस्ट में कहा गया कि यह सिर्फ एक अक्षर नहीं, बल्कि एक लव स्टोरी है, जो त्वचा पर हमेशा के लिए उकेरी गई है।

 

2025 से शुरू हुई डेटिंग

रिपोर्ट्स के अनुसार, हार्दिक और माहिका ने साल 2025 में एक-दूसरे को डेट करना शुरू किया था। वैलेंटाइन डे पर दिया गया यह खास गिफ्ट अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है और फैंस इस रोमांटिक अंदाज की तारीफ कर रहे हैं।

 

img title
