Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • बिग बॉस 17 फेम रैपर खानजादी अस्पताल में भर्ती, हाथ में IV ड्रिप देख चिंता में पड़े फैंस

बिग बॉस 17 फेम रैपर खानजादी अस्पताल में भर्ती, हाथ में IV ड्रिप देख चिंता में पड़े फैंस

Edited By suman prajapati, Updated: 06 Jan, 2026 03:44 PM

bigg boss 17 fame rapper khanzaadi hospitalized fans worried

‘बिग बॉस 17’ से पहचान बनाने वाली रैपर खानजादी, जिन्हें असली नाम से फ़िरोज़ा खान भी जाना जाता है, इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने खुद इस बात की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी है। खानजादी ने अस्पताल से अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर...

मुंबई. ‘बिग बॉस 17’ से पहचान बनाने वाली रैपर खानजादी, जिन्हें असली नाम से फ़िरोज़ा खान भी जाना जाता है, इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने खुद इस बात की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी है। खानजादी ने अस्पताल से अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया, जिसे देखकर उनके फैंस काफी चिंतित हो गए हैं। हालांकि, उन्होंने यह खुलासा नहीं किया है कि आखिर उन्हें क्या हुआ है।

PunjabKesari


 

अस्पताल से शेयर किया वीडियो

खानजादी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में वह अस्पताल के बेड पर लेटी नजर आ रही हैं। उनके हाथ में IV ड्रिप लगी हुई दिखाई देती है। इस हालत में भी वह काफी शांत और मजबूत नजर आईं और कैमरे की ओर मुस्कुराती दिख रही हैं। वीडियो के साथ उन्होंने अपने फॉलोअर्स को भरोसा दिलाया कि वह अपनी सेहत से जुड़ी पूरी जानकारी आने वाले व्लॉग में शेयर करेंगी। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और फैंस उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआएं करने लगे।

PunjabKesari

 

बिग बॉस 17 में किया था बीमारी का खुलासा

यह पहली बार नहीं है जब खानजादी की सेहत को लेकर चर्चा हो रही है। ‘बिग बॉस 17’ के दौरान उन्होंने खुलासा किया था कि वह एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस (AS) नाम की गंभीर और लंबे समय तक रहने वाली बीमारी से जूझ चुकी हैं। यह बीमारी शरीर में सूजन और तेज दर्द से जुड़ी होती है। खानजादी ने बताया था कि इस बीमारी के चलते उन्हें करीब तीन साल तक व्हीलचेयर पर रहना पड़ा था, जिसे उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे कठिन दौर बताया।

PunjabKesari

शो के दौरान जब उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में खुलकर बात की थी, तब कुछ कंटेस्टेंट्स ने उनके दावों पर सवाल भी उठाए थे। बाद में मामला तब साफ हुआ, जब उनके डॉक्टर ने सार्वजनिक रूप से उनकी मेडिकल कंडीशन और इलाज की पुष्टि की।

संघर्ष की कहानी बनी प्रेरणा

लगातार स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद खानजादी ने कभी हार नहीं मानी। उनकी हिम्मत और जज़्बे की अक्सर तारीफ की जाती रही है। उनकी कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है, जो लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। ‘बिग बॉस 17’ के बाद उनकी शो के कुछ कंटेस्टेंट्स, खासकर अंकिता लोखंडे और विक्की जैन के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली थी, जिन्हें वह अपने परिवार जैसा मानती हैं।
 

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!