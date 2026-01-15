न्यूयॉर्क प्रीमियर में बेला हदीद ने बिखेरा जलवा, रेड कार्पेट पर हॉट लुक ने खींचा सबका ध्यान

सुपरमॉडल बेला हदीद हमेशा अपने लुक से फैंस को इम्प्रेस करती नजर आती हैं। हाल ही में फिर एक्ट्रेस ने न्यूयॉर्क सिटी में आयोजित एफएक्स की बहुप्रतीक्षित नई सीरीज ‘द ब्यूटी’ के प्रीमियर में पहुंचकर सबकी निगाहें अपनी ओर खींच लीं। इस दौरान वो अपने रेड लुक...

न्यूयॉर्क. सुपरमॉडल बेला हदीद हमेशा अपने लुक से फैंस को इम्प्रेस करती नजर आती हैं। हाल ही में फिर एक्ट्रेस ने न्यूयॉर्क सिटी में आयोजित एफएक्स की बहुप्रतीक्षित नई सीरीज ‘द ब्यूटी’ के प्रीमियर में पहुंचकर सबकी निगाहें अपनी ओर खींच लीं। इस दौरान वो अपने रेड लुक से सबका दिल जीतती दिखीं। अब उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वयारल हो रही हैं।



लुक की बात करें तो 29 वर्षीय बेला ने इस मौके पर फ्लोर-लेंथ रेड गाउन पहना, जो सीरीज द ब्यूटी की कलर थीम से मेल खाता था। इस गाउन में ट्रांसपेरेंट पैनल्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसने उनके लुक को और भी बोल्ड और ग्लैमरस बना दिया।



हॉल्टर-नेक डिजाइन वाले इस आउटफिट में हल्का सा ट्रेल भी था, जो चलते समय उनके कदमों के साथ खूबसूरती से फैल रहा था। बेला ने कैमरों के सामने अलग-अलग पोज देकर रेड कार्पेट को पूरी तरह अपने नाम कर लिया।



बता दें, ‘द ब्यूटी’ एक 11 एपिसोड की सीरीज है, जिसकी स्ट्रीमिंग 22 जनवरी से शुरू होने जा रही है। यह प्रोजेक्ट बेला हदीद के लिए खास है, क्योंकि मॉडलिंग की दुनिया में एक दशक से ज्यादा समय तक राज करने के बाद यह उनका अब तक का सबसे बड़ा हॉलीवुड प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इससे पहले बेला 2022 में हुलु की सीरीज रामी से एक्टिंग में डेब्यू कर चुकी हैं और इसके बाद सीबीएस के हिट शो येलोस्टोन के आखिरी सीजन में एक सरप्राइज कैमियो में भी नजर आई थीं।