'छावा' को बांटने वाली फिल्म बताने पर कंगना ने बोला AR Rahman पर हमला, कहा- 'आप नफरत में अंधे हो गए..

मशहूर म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान ने हाल ही में एक्टर विक्की कौशल की फिल्म ‘छावा’ को लेकर टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने इसे समाज को बांटने वाली फिल्म बताया। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। इसी कड़ी में...

मुंबई. मशहूर म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान ने हाल ही में एक्टर विक्की कौशल की फिल्म ‘छावा’ को लेकर टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने इसे समाज को बांटने वाली फिल्म बताया। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। इसी कड़ी में सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी एआर रहमान पर तीखा हमला बोला है।

कंगना रनौत का एआर रहमान पर तीखा वार

कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए एआर रहमान को आड़े हाथों लिया। उन्होंने रहमान के इंटरव्यू का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें लंबे समय से भेदभाव और पक्षपात का सामना करना पड़ा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह एक भगवा पार्टी को सपोर्ट करती हैं। इसके बावजूद कंगना ने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में एआर रहमान से ज्यादा पक्षपाती और नफरत से भरा इंसान नहीं देखा।

एक्ट्रेस ने लिखा- 'डियर एआर रहमान जी, मुझे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा भेदभाव और पक्षपात का सामना करना पड़ता है क्योंकि मैं एक भगवा पार्टी को सपोर्ट करती हूं, फिर भी मुझे कहना होगा कि मैंने आपसे ज्यादा भेदभाव करने वाला और नफरत करने वाला इंसान नहीं देखा।'

‘इमरजेंसी’ के लिए मिलने से किया था इनकार

कंगना ने आगे लिखा- 'मैं आपको अपनी डायरेक्टोरियल फिल्म इमरजेंसी की कहानी सुनाना चाहती थी। कहानी सुनाना तो दूर, आपने मुझसे मिलने से भी मना कर दिया। मुझे बताया गया कि आप किसी प्रोपेगेंडा फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहते। मजे की बात है कि इमरजेंसी को सभी क्रिटिक्स ने मास्टरपीस कहा। यहां तक ​​कि विपक्षी पार्टी के नेताओं ने भी मुझे फिल्म की तारीफ करते हुए फैन लेटर भेजे, जिसमें फिल्म के संतुलित और दयालु अप्रोच की तारीफ की गई थी लेकिन आप अपनी नफरत में अंधे हो गए हैं। मुझे आपके लिए दुख होता है।'



कंगना का वर्क फ्रंट

वर्क फ्रंट की बात करें तो कंगना रनौत आखिरी बार फिल्म ‘इमरजेंसी’ में नजर आई थीं, जो पिछले साल जनवरी में रिलीज हुई थी। हालांकि, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई। इसके बाद से कंगना ने किसी नए फिल्म प्रोजेक्ट का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन वह अपने बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट्स की वजह से लगातार सुर्खियों में बनी रहती हैं।

