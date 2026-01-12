Main Menu

आमिर खान, इमरान खान और वीर दास के साथ हैप्पी पटेल और दिल्ली बैली की टीम ने फैन मीट में किया धमाल

Edited By Jyotsna Rawat, Updated: 12 Jan, 2026 12:42 PM

aamir khan imran khan and vir das along with happy patel

​​​​​​​आमिर खान प्रोडक्शन्स बॉलीवुड के बड़े प्रोडक्शन हाउस में से एक है, जो लगातार हिट फिल्में दे रहा है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। आमिर खान प्रोडक्शन्स बॉलीवुड के बड़े प्रोडक्शन हाउस में से एक है, जो लगातार हिट फिल्में दे रहा है। अब ये बैनर एक और धमाकेदार फिल्म हैप्पी पटेल: खतर्नाक जासूस लेकर आ रहा है, जिसमें अभिनेता-कॉमेडियन वीर दास मुख्य भूमिका में हैं और ये उनकी पहली फिल्म निर्देशन भी है।

फिल्म को लेकर बढ़ते उत्साह के बीच, फेमस स्टैंड-अप कॉमेडियंस ने एक फैन मीट इवेंट रखा, जिसमें दिल्ली बैली की कास्ट और आने वाली हैप्पी पटेल: खतर्नाक जासूस की कास्ट एक साथ आई। इस यादगार शाम में निर्माता आमिर खान, इमरान खान, वीर दास, मोना सिंह और कई लोग मौजूद थे।

ये इवेंट एक बड़ा नॉस्टैल्जिया फेस्ट बन गया, जहां सितारों ने दिल्ली बैली के आइकॉनिक मोमेंट्स, यादगार सीन और मज़ेदार क्लिप्स को दोबारा याद किया। साथ ही उन्होंने हैप्पी पटेल के बारे में भी बातें की और इसे एक और धमाकेदार एंटरटेनर बताने का वादा किया। कुल मिलाकर, ये एक दिल को छू लेने वाला और यादगार जश्न था, जिसमें मशहूर सितारे, स्टैंड-अप कॉमेडियंस और फैंस एक साथ आए, दोनों फिल्मों और कॉमेडी के प्यार का जश्न मनाने के लिए।

आमिर खान प्रोडक्शन्स ने लगान, तारे ज़मीन पर, दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार जैसी फिल्मों के जरिए हमेशा प्रभावशाली और नए तरह की फिल्मों की पहचान बनाई है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, यह बैनर फिर से हैप्पी पटेल: खतर्नाक जासूस के लिए मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन वीर दास के साथ जुड़ रहा है। ग्लोबल कॉमेडी स्पेशल्स और गो गोवा गॉन, बदमाश कंपनी, दिल्ली बैली जैसी फिल्मों के लिए जाने जाने वाले वीर दास के साथ यह उनकी आमिर खान प्रोडक्शन्स के साथ दूसरी फिल्म है, पहले दिल्ली बैली की सफलता के बाद, जो इस प्रोजेक्ट को और भी ज्यादा रोमांचक बनाता है।

आमिर खान प्रोडक्शन्स के बैनर तले बन रही हैप्पी पटेल का निर्देशन वीर दास करेंगे और यह फिल्म 16 जनवरी 2026 को थिएटर्स में रिलीज़ होगी।

