दिग्गज फिल्ममेकर्स की मौजूदगी में सोहम शाह ने शुरू की साल की सबसे चर्चित फिल्म की शूटिंग

Edited By Jyotsna Rawat, Updated: 07 Apr, 2026 12:23 PM
'तुम्बाड 2' उन बड़ी फिल्मों में से एक है जिसका दर्शक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।
नई दिल्ली/टीम डिजिटल। 'तुम्बाड 2' उन बड़ी फिल्मों में से एक है जिसका दर्शक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अब सोहम शाह के साथ नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी भी इस फिल्म से जुड़ गए हैं, जिसने फिल्म को लेकर लोगों की उत्सुकता और भी ज़्यादा बढ़ा दी है।
'तुम्बाड' के साथ सोहम शाह ने वाकई में सिनेमा की एक बेहतरीन मिसाल पेश की थी। जहां इस फिल्म ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और इसे हिंदी की सबसे अच्छी फैंटेसी फोकलोर फिल्मों में से एक माना जाता है, वहीं 2024 में जब इसे दोबारा रिलीज किया गया, तो यह दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली री-रिलीज इंडियन फिल्म बन गई। तब से ही लोग 'तुम्बाड 2' का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और सोहम शाह के इसके ऐलान ने लोगों की दिलचस्पी और बढ़ा दी है। अब आखिरकार वो बड़ा पल आ गया है, क्योंकि फिल्म का मुहूर्त शॉट हो चुका है और शूटिंग शुरू हो गई है।
इसने वैसे ही एक्साइटमेंट काफी बढ़ा दी है, ऊपर से इसके मुहूर्त शॉट पर प्रोड्यूसर डॉ. जयंतीलाल गडा और उनके बेटे धवल गडा के साथ इंडस्ट्री के दिग्गज बोनी कपूर और टूटू शर्मा भी मौजूद थे। इससे फिल्म की झलक पाने की बेताबी और भी बढ़ गई है। अब जब शूटिंग आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है, तो आने वाले और भी शानदार अपडेट्स का बेसब्री से इंतज़ार है।
View this post on Instagram
A post shared by Sohum Shah Films (@sohumshahfilms)
फिल्म की शुरुआती शूटिंग के लिए मुंबई में 7-8 एकड़ का एक बहुत बड़ा सेट बनाया गया है, जो बिल्कुल एक शहर जैसा दिखता है। इससे साफ़ पता चलता है कि सोहम शाह फिल्म्स दर्शकों के लिए इस बार पहले से भी कहीं ज्यादा गहरा और जादुई अनुभव तैयार कर रहे हैं, जो इस मच-अवेइटेड सीक्वल के लिए एक्साइटमेंट को कई गुना बढ़ा देता है।
'तुम्बाड 2' का निर्देशन आदेश प्रसाद कर रहे हैं और इसकी कमान एक्टर-प्रोड्यूसर सोहम शाह ने अपने बैनर सोहम शाह फिल्म्स के तहत संभाली है। उनके साथ पेन स्टूडियोज के डॉ. जयंतीलाल गड़ा भी जुड़े हैं, जो 'RRR' और 'गंगूबाई काठियावाड़ी' जैसी सुपरहिट फिल्में दे चुके हैं। फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन पेन मरुधर के जरिए किया जाएगा।