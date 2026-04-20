पैन-इंडिया ‘नागबंधम’ का दूसरा गीत ‘सुरा सुरा’ रिलीज, हाई-एनर्जी म्यूज़िकल एक्सपीरियंस से मचाई धूम

बहुप्रतीक्षित पैन-इंडिया फिल्म ‘नागबंधम’ का दूसरा सिंगल ‘सुरा सुरा’ रिलीज होते ही चर्चा का विषय बन गया है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। बहुप्रतीक्षित पैन-इंडिया फिल्म ‘नागबंधम’ का दूसरा सिंगल ‘सुरा सुरा’ रिलीज होते ही चर्चा का विषय बन गया है। अपनी दमदार बीट्स, ऊर्जावान प्रस्तुति और सांस्कृतिक रंगों से सजा यह गीत दर्शकों को फिल्म की भव्यता और इसकी प्रभावशाली कहानी की झलक देता है। रिलीज के साथ ही इस ट्रैक ने संगीत प्रेमियों के बीच खास उत्साह पैदा कर दिया है।

‘सुरा सुरा’ को संगीतकार जोड़ी जुनैद कुमार–अभे ने कंपोज किया है, जिन्होंने पारंपरिक संगीत तत्वों को आधुनिक साउंड डिजाइन के साथ खूबसूरती से पिरोया है। यह फ्यूज़न गीत को एक अलग पहचान देता है और सुनने वालों को एक नया म्यूज़िकल अनुभव प्रदान करता है। गाने को नक़ाश अज़ीज़, रितेश जी राव, नदाप्रिया और बृंदा ने अपनी दमदार आवाज़ों से सजाया है, वहीं विमल कश्यप के बोल गीत में गहराई और भावनात्मक जुड़ाव पैदा करते हैं।

संगीत संयोजन और प्रोग्रामिंग की जिम्मेदारी खुद जुनैद कुमार ने संभाली है, जबकि अतिरिक्त प्रोग्रामिंग क्रांति संजय बोब्बिली ने की है। हेमंत कश्यप द्वारा बजाए गए वायलिन पीसेज़ गीत की भावनात्मक परतों को और समृद्ध बनाते हैं। इसके साथ ही बैकिंग वोकल्स की मजबूत टीम इस ट्रैक के स्केल और प्रभाव को और बढ़ाती है।

गीत का लिरिकल वीडियो भी अपने विजुअल्स के जरिए गाने की ऊर्जा और थीम को खूबसूरती से प्रस्तुत करता है, जो दर्शकों के लिए इसे और भी आकर्षक बनाता है।

फिल्म ‘नागबंधम’ में विराट कर्णा, ऋषभ साहनी, नाभा नटेश, ईश्वरीया मेनन, महेश मांजरेकर और जगपति बाबू जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। यह फिल्म 3 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

फिल्म की खास बात यह है कि इसके सभी किरदार देशभर के दर्शकों से जुड़ाव स्थापित करने की क्षमता रखते हैं। ‘नागबंधम’ भारत की सांस्कृतिक विविधता और आध्यात्मिक विरासत को बड़े पर्दे पर प्रस्तुत करने का प्रयास करती है, जो आधुनिक भारतीय सिनेमा में एक अहम योगदान साबित हो सकती है।

‘सुरा सुरा’ के रिलीज के साथ ही फिल्म को लेकर उत्साह और भी बढ़ गया है। दमदार संगीत और मजबूत कहानी के साथ ‘नागबंधम’ एक भव्य सिनेमाई अनुभव देने का वादा करती है। आने वाले दिनों में यह गीत म्यूज़िक चार्ट्स पर अपनी खास जगह बनाने की पूरी संभावना रखता है।