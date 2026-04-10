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प्राइम वीडियो और सोनी म्यूजिक ने ‘मटका किंग’ का पूरा म्यूजिक एल्बम किया रिलीज

Edited By Jyotsna Rawat, Updated: 10 Apr, 2026 02:13 PM

prime and sony music release the full music album of matka king

प्राइम वीडियो और सोनी म्यूजिक ने आज अपनी नई सीरीज़ ‘मटका किंग’ का पूरा म्यूजिक एल्बम लॉन्च किया।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। प्राइम वीडियो और सोनी म्यूजिक ने आज अपनी नई सीरीज़ ‘मटका किंग’ का पूरा म्यूजिक एल्बम लॉन्च किया। इसमें कुल 6 नए गाने हैं। इस एल्बम को नेशनल अवॉर्ड विजेता अमित त्रिवेदी के साथ पराग छाबड़ा, बी प्रसन्ना और अजय जयंती ने मिलकर तैयार किया है। यह म्यूजिक 1960 के दशक के बॉम्बे (मुंबई) के माहौल, भावनाओं और कहानी को दर्शाता है।

ट्रेलर आते ही ‘मटका किंग टाइटल थीम’ काफी पसंद किया गया। इसमें सैक्सोफोन और ढोल का शानदार मेल है, जो पुराने दौर का मज़ा देता है और कहानी के मूड को सेट करता है।

‘होगा सवेरा’ एक जोशीला और उत्साह से भरा गाना है, जो आगे बढ़ने की इच्छा और बेहतर कल की उम्मीद दिखाता है। इसमें रैप भी है, जो मटका गेम की अनिश्चितता को दिखाता है। इसका एक मॉडर्न वर्ज़न भी है, जिसमें मुंबई लोकल ट्रेन की आवाज़ इसे और खास बनाती है।

‘रास्ता’ एक भावनात्मक गाना है, जिसमें शास्त्रीय और आधुनिक संगीत का मेल है। इसमें सितार की धुन और गहरे बोल हैं, जो बड़े सपने देखने वाले इंसान की सोच को दिखाते हैं।

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‘धागा धागा’ एक धीमा और दिल को छूने वाला गाना है, जो रिश्तों की कोमलता को खूबसूरती से दर्शाता है।

‘भागा रे’ एक सोचने पर मजबूर करने वाला गाना है, जो मुश्किलों के बाद फिर से उठकर आगे बढ़ने की कहानी बताता है।

 गानों की जानकारी:
होगा सवेरा (रेट्रो) – संगीत: अमित त्रिवेदी, गायक: सिमरन चौधरी, शांतनु रैना, गीत: कुमार और शांतनु (रैप)
होगा सवेरा (मॉडर्न) – संगीत: अमित त्रिवेदी, गायक: सिमरन चौधरी, शांतनु रैना, गीत: कुमार और शांतनु (रैप)
रास्ता – संगीत: पराग छाबड़ा, गायक: पराग छाबड़ा, याशिका सिक्का, गीत: पराग छाबड़ा, अभय कोराने
धागा धागा – संगीत: बी प्रसन्ना, गायक: कीर्तन वaidyanathan (कीर्तन वैद्यनाथन), गीत: अरुषि कौशल
भागा रे – संगीत: अमित त्रिवेदी, गायक: अमित त्रिवेदी, ज्योत्सना जवड़ा, गीत: कुमार
मटका किंग टाइटल थीम – संगीत: अजय जयंती

 

 

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