तीसरी बार मां बनने के 4 महीने बाद रिहाना का स्टनिंग कमबैक, पोस्टपार्टम फिगर फ्लॉन्ट करते हुए खींचा सबका ध्यान

rihanna grabbing attention by flaunting postpartum figure

पॉप आइकन रिहाना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मां बनने के बाद भी उनका ग्लैमर और स्टाइल बरकरार है। तीसरे बच्चे के जन्म के महज चार महीने बाद, रिहाना ने अपना पोस्टपार्टम फिगर फ्लॉन्ट करते हुए सबका ध्यान खींचती नजर आईं। 37 साल की रिहाना को हाल ही में...

बॉलीवुड डेस्क. पॉप आइकन रिहाना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मां बनने के बाद भी उनका ग्लैमर और स्टाइल बरकरार है। तीसरे बच्चे के जन्म के महज चार महीने बाद, रिहाना ने अपना पोस्टपार्टम फिगर फ्लॉन्ट करते हुए सबका ध्यान खींचती नजर आईं। 37 साल की रिहाना को हाल ही में अपने परिवार के साथ कैरिबियन धूप का आनंद लेते हुए नजर आईं, जहां उनका लुक चर्चा का विषय बन गया।

हाल ही में रिहाना को बारबाडोस के ब्रिजटाउन में एक लग्जरी कैटामरैन क्रूज़ पर देखा गया। यह पल उनके लिए फैमिली के साथ सुकून भरे समय बिताने का था। जैसे ही वह समुद्र में घूमने निकलीं, सुपरस्टार पर हर किसी की नजर टिक गई।

लुक की बात करें तो इस दौरान रिहाना एक स्पोर्टी एबिसे वेटसूट पहने नजर आईं, जिसने उनकी फिट और टोन्ड बॉडी को खूबसूरती से उभाका। अपने लुक को खास बनाने के लिए रिहाना ने टिफ़नी एंड कंपनी का एल्सा पेरेटी लार्ज बोन कफ पहना। स्टेटमेंट ज्वेलरी ने उनके सिंपल लुक में भी लग्जरी का तड़का लगा दिया। 

इसके साथ ही उन्होंने जेरेमी स्कॉट और लॉन्गशॉम्प के लिमिटेड-एडिशन मॉन्स्टर बैग को कैरी किया, जिसने पूरे आउटफिट को स्पोर्टी और लग्जरी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना दिया। रिहाना का यह अंदाज एक बार फिर उनके फैशन सेंस और ट्रेंडसेटर इमेज को दर्शाता है।

रिहाना अक्सर अपने लॉन्गटाइम पार्टनर ए$एपी रॉकी और बच्चों के साथ अपने होमटाउन बारबाडोस आती रहती हैं। इस ट्रिप में उनके साथ उनके तीनों बच्चे मौजूद थे—तीन साल के बेटे RZA, दो साल के बेटे रायट और उनकी चार महीने की बेटी रॉकी।
 

