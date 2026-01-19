पत्नी अपर्णा यादव से तलाक लेंगे प्रतीक यादव! भव्य शादी में कपल को आशीर्वाद देने पहुंचे थे अमिताभ और जया बच्चन

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई और दिवंगत मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव इस वक्त अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। प्रतीक और उनकी पत्नी अपर्णा यादव के बीच तलाक होने जा रहा है। इस बात की जानकारी खुद प्रतीक यादव ने...

मुंबई. समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई और दिवंगत मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव इस वक्त अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। प्रतीक और उनकी पत्नी अपर्णा यादव के बीच तलाक होने जा रहा है। इस बात की जानकारी खुद प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया के जरिए दी है, जिससे सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है। प्रतीक और अपर्णा की शादी को उत्तर प्रदेश की सबसे भव्य और चर्चित शादियों में गिना जाता है। उनकी शादी में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और जया बच्चन भी कपल को आशीर्वाद देने पहुंचे थे।

प्रतीक यादव ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा- मैं अपर्णा को जल्द से जल्द तलाक देने जा रहा हूं। उन्होंने मेरे परिवार के रिश्ते खराब कर दिए। बस मशहूर और असरदार बनना चाहती हैं। अभी, मेरी मेंटल हेल्थ बहुत खराब है। लेकिन, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि उन्हें सिर्फ अपनी ही चिंता है। मैं बदकिस्मत था कि मेरी शादी उनसे हुई।



वहीं, अपर्णा यादव की टीम ने इस पोस्ट को फर्जी बताया है। टीम का कहना है कि प्रतीक का अकाउंट हैक हो गया है।

2015 में हुई थी शाही शादी

बता दें, प्रतीक यादव और अपर्णा यादव की शादी उत्तर प्रदेश की सबसे भव्य और चर्चित शादियों गिनी जाती है। दोनों ने साल 2015 में शादी की थी, जिसमें राजनीति, उद्योग और फिल्म जगत की कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की थी। इस शादी में बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन से लेकर देश के दिग्गज उद्योगपति अंबानी परिवार तक शामिल हुए थे।

