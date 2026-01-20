नेटफ्लिक्स की हिट सीरीज 'कोहरा' के दूसरे सीजन की रिलीज डेट की हुई घोषणा, इस दिन होगी प्रसारित

Edited By suman prajapati, Updated: 20 Jan, 2026 05:59 PM

पुलिस पर आधारित प्रशंसित सीरीज 'कोहरा' को लेकर दर्शकों में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। इसी बीच इसकी रिलीज डेट से पर्दा उठ गया है। कोहरा का दूसरा सीजन 11 फरवरी को प्रसारित होगा। इसकी घोषणा स्ट्रीमिंग मंच नेटफ्लिक्स ने मंगलवार को की।

एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि एक्टरबरुन सोबती सहायक सब-इंस्पेक्टर अमरपाल गरुंडी के रूप में वापसी करेंगे, जबकि मोना सिंह सीरीज में एक प्रमुख नए किरदार में दिखाई देंगी। दूसरे सीजन में गरुंडी जगराना को पीछे छोड़कर डलेरपुरा पुलिस थाने का जिम्मा संभालते नजर आएंगे, जहां वह नई कमांडिंग ऑफिसर धनवंत कौर को रिपोर्ट करेंगे, जिसकी भूमिका मोना सिंह निभा रही हैं।

गुंजीत चोपड़ा, डिग्गी सिसोदिया और सुदीप शर्मा द्वारा लिखी गई सीरीज 'कोहरा' का निर्माण ‘ए फिल्म स्क्वाड प्रोडक्शन' ने किया है। प्राइम वीडियो के 'पाताल लोक' में अपने काम के लिए पहचाने जाने वाले शर्मा, फैसल रहमान के साथ निर्देशक की भूमिका में नजर आएंगे।



शर्मा ने कहा, ‘‘यह कार्यक्रम भावनाओं का एक उतार-चढ़ाव भरा सफर है। बरुन और मोना ने शानदार काम किया है, और मैं लोगों के इसे देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं।"

नेटफ्लिक्स इंडिया की सीरीज हेड तान्या बामी ने कोहरा को लीक से हटकर बताया, जिसने अपनी सहज कहानी कहने की शैली के लिए पुरस्कार और आलोचनात्मक प्रशंसा अर्जित की है।

बता दें, कोहरा के पहले सीजन को आलोचकों द्वारा खूब सराहा गया था।

