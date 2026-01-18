Main Menu

  • मनोज तिवारी के घर से 5 लाख से ज्यादा की चोरी, पूर्व कर्मचारी ही निकला आरोपी

Edited By suman prajapati, Updated: 18 Jan, 2026 12:45 PM

more than 5 lakh rupees stolen from manoj tiwari house

फेमस भोजपुरी सिंगर-एक्टर और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। एक्टर के मुंबई स्थित आवास में चोरी हो गई है। उनके अंधेरी वेस्ट इलाके के शास्त्री नगर स्थित सुंदरबन अपार्टमेंट में मौजूद फ्लैट से कुल 5.40 लाख नकदी...

मुंबई. फेमस भोजपुरी सिंगर-एक्टर और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। एक्टर के मुंबई स्थित आवास में चोरी हो गई है। उनके अंधेरी वेस्ट इलाके के शास्त्री नगर स्थित सुंदरबन अपार्टमेंट में मौजूद फ्लैट से कुल 5.40 लाख नकदी की चोरी हुई है। इस खबर के सामने आते ही उनके फैंस शॉक्ड रह गए हैं। तो आइए जानते हैं इस मामले में क्या कार्रवाई हुई।

 
मैनेजर की शिकायत पर दर्ज हुआ मामला

यह मामला मनोज तिवारी के लंबे समय से जुड़े मैनेजर प्रमोद जोगेंद्र पांडेय की शिकायत पर अंबोली पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। पांडेय ने पुलिस को बताया कि घर के एक कमरे में रखी नकदी गायब हो गई थी। जांच के दौरान सामने आया कि चोरी की यह रकम कई चरणों में निकाली गई थी।इस मामले में पुलिस ने उनके एक पूर्व कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है।

पूर्व कर्मचारी निकला आरोपी

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान सुरेंद्र कुमार दीनानाथ शर्मा के रूप में हुई है, जो मनोज तिवारी के यहां पहले काम करता था। उसे करीब दो साल पहले नौकरी से निकाल दिया गया था। इसके बावजूद वह चोरी की नीयत से घर में घुसने में कामयाब हो गया।

डुप्लिकेट चाबियों से दिया वारदात को अंजाम

जांच में पता चला कि आरोपी ने फ्लैट, बेडरूम और अलमारी की डुप्लिकेट चाबियां बनवा रखी थीं। इन्हीं चाबियों की मदद से वह बिना किसी शक के घर में दाखिल हुआ और नकदी पर हाथ साफ करता रहा।

पहले भी गायब हो चुकी थी रकम

शिकायत में यह भी बताया गया कि जून 2025 में अलमारी से करीब 4.40 लाख रुपये गायब हो गए थे, लेकिन उस वक्त आरोपी का पता नहीं चल पाया था। इस घटना के बाद सतर्कता बढ़ाते हुए दिसंबर 2025 में घर के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए थे।

सीसीटीवी फुटेज से खुला राज

15 जनवरी 2026 की रात करीब 9 बजे रिकॉर्ड हुई सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर आरोपी को घर के अंदर घुसते और नकदी चुराते हुए देखा गया। फुटेज के मुताबिक, उस रात उसने करीब 1 लाख रुपये चोरी किए थे। वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान हुई और उसे हिरासत में लिया गया।

आरोपी ने किया जुर्म कबूल

पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मौके से सीसीटीवी फुटेज जब्त कर ली गई है और मामले की आगे की जांच जारी है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि चोरी की गई पूरी रकम कहां और कैसे इस्तेमाल की गई।

इस घटना के बाद से मनोज तिवारी के आवास की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है, वहीं पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर रही है।

