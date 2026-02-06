Kulldeep Sandhu  का भक्ति गीत ‘प्रभात फेरी आई आ’, 2018 से हर वर्ष लोकप्रिय होता पंजाबी भक्ति गीत

“प्रभात फेरी आई आ” एक सदाबहार पंजाबी भक्ति गीत है, जिसे 2018 में Kulldeep Sandhu ने अपनी भावपूर्ण आवाज़ में प्रस्तुत किया। यह गीत सुबह की प्रभात फेरी, नाम-सिमरन और भक्ति परंपरा को सुंदर ढंग से दर्शाता है। सरल और भक्तिभाव से ओत-प्रोत बोल, मधुर संगीत...

भक्ति संगीत की दुनिया में कुछ रचनाएँ समय के साथ और अधिक लोकप्रिय होती चली जाती हैं। ऐसा ही एक भक्ति गीत है "प्रभात फेरी आई आ", जिसे वर्ष 2018 में रिलीज़ किया गया था। प्रसिद्ध गायक और संगीतकार Kulldeep Sandhu की भावपूर्ण आवाज़ में सजा यह पंजाबी भक्ति गीत टी-सीरीज़ भक्ति सागर के यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया था।

रिलीज़ के कई वर्षों बाद भी यह गीत हर वर्ष भक्ति चार्ट्स में अपनी मज़बूत उपस्थिति दर्ज कराता है। विशेष बात यह है कि यूट्यूब शॉर्ट वीडियो और इंस्टाग्राम रील्स के माध्यम से यह पंजाबी भक्ति गीत बार-बार ट्रेंड करता रहा है और नई पीढ़ी के श्रोताओं तक लगातार अपनी पहुँच बना रहा है।

“प्रभात फेरी आई आ” सुबह के अमृतवेले, नाम-सिमरन और प्रभात फेरी की पावन परंपरा को अत्यंत भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करता है। गीत के सरल, भक्तिभाव से ओत-प्रोत बोल और मधुर संगीत इसे हर वर्ग के श्रोताओं से जोड़ते हैं। यही कारण है कि यह पंजाबी भक्ति गीत हर वर्ष गुरुपर्व, धार्मिक आयोजनों और प्रभात फेरियों के अवसर पर विशेष रूप से लोकप्रिय हो जाता है।

इस भक्ति गीत के वीडियो का निर्देशन टीजे संधू ने किया है, जिन्होंने प्रभात फेरी, संगत और आध्यात्मिक वातावरण को दृश्य रूप में अत्यंत सुंदरता से प्रस्तुत किया है। वीडियो और संगीत का यह संतुलन दर्शकों को एक संपूर्ण आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है।

कुलदीप संधू की सशक्त आवाज़ और आध्यात्मिक प्रस्तुति ने इस गीत को समय से परे एक सदाबहार पंजाबी भक्ति गीत बना दिया है। सोशल मीडिया मंचों पर लगातार बन रहे शॉर्ट वीडियो और रील्स इस बात का प्रमाण हैं कि यह गीत आज भी उतना ही प्रासंगिक और प्रभावशाली है जितना रिलीज़ के समय था।

कुल मिलाकर, “प्रभात फेरी आई आ” एक ऐसा पंजाबी भक्ति गीत है जो हर वर्ष नई ऊर्जा के साथ श्रोताओं के हृदय में स्थान बनाता है और भक्ति संगीत की दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ता है।