रेमो डिसूजा को धमकाने और रंगदारी मांगने के आरोप में गैंगस्टर रवि पुजारी अरेस्ट, लंबे समय से था फरार

Edited By suman prajapati, Updated: 23 Jan, 2026 11:16 AM

मुंबई. साल 2018 में कोरियोग्राफर और फिल्म निर्देशक रेमो डिसूजा और उनकी पत्नी लिजेस डिसूजा को धमकाने और उनसे रंगदारी मांगने के आरोप में पुलिस ने गैंगस्टर रवि पुजारी को गिरफ्तार कर लिया है। वह लंबे समय से फरार चल रहा था और उस पर 200 से ज्यादा आपराधिक मामलों में वॉन्टेड होने का आरोप है। ऐसे में अब मुंबई पुलिस की एंटी-एक्सटॉर्शन सेल ने उस पर शिकंजा कस ही दिया।


दरअसल, गैंगस्टर रवि पुजारी को करीब पांच साल पहले अफ्रीकी देश सेनेगल में गिरफ्तार किया गया था। वह लंबे समय से फरार चल रहा था और उस पर 200 से ज्यादा आपराधिक मामलों में वॉन्टेड होने का आरोप है। रवि पुजारी का नाम कई बॉलीवुड सेलेब्स को धमकी देने और कुछ मामलों में हमले से भी जुड़ा रहा है। हालांकि, रेमो डिसूजा से जुड़े केस में उसकी गिरफ्तारी अब हाल ही में हुई है।

कोर्ट ने भेजा पुलिस कस्टडी में

गुरुवार, क्राइम ब्रांच ने रवि पुजारी को 22 जनवरी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 27 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार, इस मामले में उसका सह-आरोपी सत्येंद्र त्यागी पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच में सामने आया है कि सत्येंद्र त्यागी के कहने पर ही रवि पुजारी ने रेमो डिसूजा को धमकाया था।

फिल्म को लेकर शुरू हुआ विवाद

पुलिस के मुताबिक, अक्टूबर 2016 और फरवरी 2018 के दौरान रवि पुजारी ने रेमो डिसूजा, उनकी पत्नी और मैनेजर को कई बार धमकी भरे फोन किए थे। यह धमकियां फिल्म ‘डेथ ऑफ अमर’ की रिलीज को लेकर दी गई थीं। गैंगस्टर ने कथित तौर पर मामले को सुलझाने के बदले 50 लाख रुपये की रंगदारी भी मांगी थी।

साल 2018 में रेमो डिसूजा और सत्येंद्र त्यागी के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत फिल्म का टाइटल बदलकर ‘अमर मस्ट डाई’ कर दिया गया। हालांकि, इसके बावजूद फिल्म के अधिकार और निवेश को लेकर दोनों के बीच विवाद बना रहा। रवि पुजारी का दावा था कि उसने इस प्रोजेक्ट में पैसे लगाए थे और उसे अभी तक करीब 5 करोड़ रुपये नहीं मिले हैं।

सत्येंद्र त्यागी के इशारे पर मांगी गई रंगदारी

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि सत्येंद्र त्यागी ने ही रवि पुजारी को पैसे वसूलने के लिए हायर किया था। उसके निर्देश पर रवि पुजारी ने रेमो डिसूजा, उनकी पत्नी और मैनेजर को लगातार धमकियां दीं और सेटलमेंट के नाम पर 50 लाख रुपये की मांग की।

गौरतलब है कि रवि पुजारी एक समय कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का शार्प शूटर रह चुका है। उस पर सुपारी लेकर हत्या करने जैसे गंभीर आरोप भी लग चुके हैं। फिलहाल, पुलिस रवि पुजारी से पूछताछ कर रही है और मामले की गहराई से जांच जारी है।
 

