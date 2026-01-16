'बॉर्डर सिर्फ जमीन पर खींची गई एक रेखा नहीं..सनी देओल फिर लाए सरहद का जुनून, रिलीज हुआ ‘बॉर्डर 2’ का दमदार ट्रेलर

अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी मल्टीस्टारर मूवी ‘बॉर्डर 2’ को लेकर फैंस में इन दिनों खासा उत्साह है। फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। इसी बीच मेकर्स ने दर्शकों के उत्साह को थोड़ा कम करते हुए 15 जनवरी को फिल्म का ट्रेलर रिलीज...

मुंबई. अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी मल्टीस्टारर मूवी ‘बॉर्डर 2’ को लेकर फैंस में इन दिनों खासा उत्साह है। फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। इसी बीच मेकर्स ने दर्शकों के उत्साह को थोड़ा कम करते हुए 15 जनवरी को फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जो सोशल मीडिया पर आते ही छा गया है और लोगों ने इसे देशभक्ति से भरपूर बताया।

कैसा है ट्रेलर?

ट्रेलर की शुरुआत सनी देओल की भारी और प्रभावशाली आवाज़ से होती है, जो यह समझाती है कि बॉर्डर सिर्फ जमीन पर खींची गई एक रेखा नहीं, बल्कि देश से किया गया एक वादा है। यही डायलॉग ट्रेलर की आत्मा बनकर उभरता है और दर्शकों को सीधे पहली ‘बॉर्डर’ फिल्म की याद दिला देता है। युद्ध के दृश्य भव्य होने के साथ-साथ भावनात्मक भी हैं, जो सैनिकों के बलिदान और जज्बे को बखूबी दर्शाते हैं।

ट्रेलर का हर सीन देशभक्ति और भावनाओं से ओत-प्रोत है। बैकग्राउंड म्यूजिक माहौल को और भी प्रभावशाली बनाता है और युद्ध के दृश्य बेहद वास्तविक नजर आते हैं। सनी देओल अपने पुराने आइकॉनिक अंदाज में फिर से दर्शकों का दिल जीतते दिखाई देते हैं। वहीं दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी भी अपने-अपने किरदारों में पूरी गंभीरता और दमखम के साथ नजर आते हैं। ट्रेलर का आखिरी डायलॉग पहले ही दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बन चुका है।



सनी देओल ने भी शेयर किया ट्रेलर

सनी देओल ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा कि इस कहानी से बड़ी कोई कहानी नहीं है और इस जीत से बड़ा कोई जश्न नहीं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि ‘बॉर्डर 2’ 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।



बता दें, ‘बॉर्डर 2’ में सनी देओल के साथ दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी अहम किरदारों में नजर आने वाले हैं। वहीं फीमेल कलाकारों के रूप में मोना सिंह, सोनम बाजवा, आन्या सिंह और मेधा राणा फिल्म का हिस्सा हैं। अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी ‘बॉर्डर 2’ को भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जेपी दत्ता और निधि दत्ता ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह बहुप्रतीक्षित फिल्म गणतंत्र दिवस के लंबे वीकेंड पर यानी 23 जनवरी 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

