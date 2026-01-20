Main Menu

अक्षय की कार से टक्कर के बाद बीच में ही फंसा ऑटो चालक, बाहर निकालने की लगाता दिखा गुहार, दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने

Edited By suman prajapati, Updated: 20 Jan, 2026 11:04 AM

auto driver was in terrible condition after colliding with akshay car video

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार के सुरक्षा काफिले के साथ सोमवार रात (19 जनवरी) एक भयानक सड़क हादसा हो गया। एक्टर अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना के साथ विदेश यात्रा पूरी कर मुंबई लौटे ही थे कि घर जाते समय रास्ते में एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने एक ऑटो रिक्शा को...

मुंबई. बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार के सुरक्षा काफिले के साथ सोमवार रात (19 जनवरी) एक भयानक सड़क हादसा हो गया। एक्टर अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना के साथ विदेश यात्रा पूरी कर मुंबई लौटे ही थे कि घर जाते समय रास्ते में एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो अक्षय कुमार के सुरक्षा काफिले की एक गाड़ी से जा टकराया। हालांकि, इस हादसे में अक्षय और उनकी पत्नी  पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन ऑटो चालक गाड़ी में फंसा रह गया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जो काफी हैरान कर देने वाला है।

 


 
घटना के बाद सामने आए एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ऑटो भीड़ के बीच खड़ा है, जिसमें एक शख्स फंसा दिख रहा है, जो काफी बेचैन और परेशान है। शख्स पूरे होश में लोगों से बात करता दिख रहा है और खुद को बाहर निकालने की गुहार लगा रहा है। वहीं लोग शख्स को पानी देते नजर आते हैं और उस निकालने की कोशिश भी करते दिख रहे हैं।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

हादसे में कौन हुआ घायल?
बता दें, इस हादसे में कार का ड्राइवर घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं, कार चालक के अलावा ऑटो रिक्शा में सवार दो लोगों को भी चोटें आई हैं। घटना स्थल से सामने आए वीडियो और तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हादसा कितना गंभीर था। एक क्लिप में अक्षय कुमार के सुरक्षा काफिले की एक कार पलटी हुई नजर आ रही है, जबकि ऑटो रिक्शा बुरी तरह क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहे हैं। 

 गौरतलब है कि अक्षय कुमार अपनी पत्नी के साथ 25वीं सालगिरह सेलिब्रेट करने के लिए विदेश गए थे और वहां से लौटते ही उन्हें सड़क हादसे का सामना करना पड़ा।। घटना के बाद अक्षय और ट्विंकल के फैंस परेशान हो गए हैं। गनीमत रही कि कपल पूरी तरह सुरक्षित है।


 

