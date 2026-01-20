Main Menu

जय भानुशाली संग घर टूटने के बाद माही विज ने खरीदा नया अपार्टमेंट! शेयर की गृह प्रवेश की तस्वीरें

Edited By suman prajapati, Updated: 20 Jan, 2026 12:16 PM

मुंबई. टीवी एक्ट्रेस माही विज पति जय भानुशाली से तलाक के बाद लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। तलाक के बाद कई लोगों ने माही को तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक्ट्रेस हेटर्स को जवाब देते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हैं और खुद की खुशियों का पूरा ख्याल रख रही हैं। वहीं, अब हाल ही में माही ने जय संग घर टूटने के बाद नई शुरुआत की है। एक्ट्रेस ने हाल ही में नए घर में प्रवेश किया है, जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर की हैं।  

माही विज ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर कई तस्वीरें शेयर कीं। एक तस्वीर में उन्होंने नए घर में हो रही पूजा की झलक दिखाई। दूसरी तस्वीर में उन्होंने घर की बालकनी से दिखने वाले नजारे को शेयर करते हुए लिखा, 'नई शुरुआत।' 

हालांकि, माही विज ने अभी तक इस बात को स्पष्ट नहीं किया है कि आखिर उन्होंने किस चीज की नई शुरुआत की है, लेकिन फैंस का मानना है कि एक्ट्रेस ने नया घर खरीदा है।
तलाक के बारे में खुलकर बोलीं थीं माही विज
हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने तलाक के बारे में कहा था- 'मुझे लगता है कि यह बच्चों के लिए भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि अगर रिश्ते में कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो अलग होने का समय आने पर रिश्ते को निगेटिविटी की ओर नहीं ले जाना चाहिए। एक-दूसरे को अदालत में घसीटना नहीं चाहिए, न ही बुरा बर्ताव करना चाहिए और न ही बच्चों को इसमें घसीटना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे बच्चे मुझ पर और जय पर गर्व करेंगे कि भले ही मम्मी और पापा शादी को नहीं रखना चाहते थे, फिर भी उन्होंने इसे शांत और बेहतर तरीके से संभाला।'

 

 


बता दें, माही विज और जय भानुशाली ने साल 2010 में एक-दूसरे से शादी रचाई थी और शादी के 9 साल बाद कपल ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया जिसका नाम उन्होंने तारा भानुशाली रखा, लेकिन अब शादी के 15 साल बाद ये कपल हमेशा के लिए अलग हो गया है।

