मौत से 4 महीने पहले हेमा मालिनी संग 'आस पास' के गाने पर थिरके थे धर्मेंद्र, बिताए थे यादगार पल, सामने आया अनदेखा वीडियो

मुंबई. बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद भले ही अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन जब भी उनसे जुड़ी कोई तस्वीर या वीडियो वायरल होती है तो उनकी याद फिर से ताजा हो जाती है। वहीं, हाल ही में अब उनका एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जो उनकी मौत से करीब 4 महीने पहले रिकॉर्ड किया गया था। इस वीडियो में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी एक साथ यादगार पल गुजारते दिख रहे हैं। दोनों को एक साथ फैंस एक बार फिर भावुक से नजर आ रहे हैं।



इस वीडियो को रेडियो जॉकी और एंकर अनिरुद्ध चावला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें दोनों पर्पल कलर के कपड़ों में मैचिंग किए दिख रहे है। वीडियो को शेयर करते हुए अनिरुद्ध ने बताया कि ये वीडियो धर्मेंद्र की नवंबर 2025 में हुई मौत से ठीक चार महीने पहले रिकॉर्ड किया था। इसे कनाडा कॉन्सर्ट टूर के लिए 'ही-मैन' का आशीर्वाद लेने के लिए हुई एक मुलाकात के दौरान बनाया गया था। तब उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह उनकी धर्मेंद्र के साथ उनकी आखिरी मुलाकात साबित होगी।

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र 1991 की फिल्म 'आस पास' के मशहूर गाने 'दरिया में फेंक दो चाबी' पर थिरकते नजर आ रहे हैं। वीडियो बीते दौर की यादों को फिर से ताजा कर रहा है और फैंस इसे देखकर काफी खुश और मायूस हो रहे हैं।

करीब 2 महीने पहले अलविदा कह गए थे धर्मेंद

बता दें, धर्मेंद्र का 24 नवंबर 2025 को निधन हो गया था। उनके निधन के बाद हेमा मालिनी और उनकी बेटियों ने नई दिल्ली में प्रार्थना सभा आयोजित की थी, जबकि उनके बेटे सनी और बॉबी देओल ने मुंबई में मीट रोस्ट की थी, जिसमें शाहरुख खान, सलमान खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, माधुरी दीक्षित, रेखा और सुनील शेट्टी समेत कई सितारों ने शिरकत की थी। वहीं, धर्मेंद्र के निधन के बाद उनकी आखिरी फिल्म इक्कीस को न्यू ईयर 1 जनवरी को पर्दे पर रिलीज किया गया था।







