'तुंबाड 2' का बड़ा धमाका: रोमांचक मोशन पोस्टर के साथ फिल्म की शूटिंग का हुआ आगाज

Edited By Jyotsna Rawat, Updated: 07 Apr, 2026 05:18 PM
'तुंबाड' के साथ सोहम शाह ने सिनेमा की एक ऐसी मास्टरपीस बनाई जिसने धीरे-धीरे अपनी एक कल्ट पहचान बना ली..
नई दिल्ली/टीम डिजिटल। 'तुंबाड' के साथ सोहम शाह ने सिनेमा की एक ऐसी मास्टरपीस बनाई जिसने धीरे-धीरे अपनी एक कल्ट पहचान बना ली, और आज इसे हिंदी लोककथाओं पर आधारित बेहतरीन फैंटेसी फिल्मों में से एक माना जाता है।
2024 में इसके दोबारा रिलीज होने ने इसकी विरासत को और बढ़ा दिया, जिससे यह भारत की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली री-रिलीज फिल्म बन गई। तभी से 'तुंबाड 2' को लेकर एक्साइटमेंट आसमान छू रही है, और सोहम शाह की अनाउंसमेंट ने आगे आने वाली चीजों को लेकर दिलचस्पी और गहरी कर दी है। इसी बीच, मेकर्स ने शूटिंग शुरू होने की घोषणा करते हुए एक दिलचस्प मोशन पोस्टर जारी किया है।
जैसे ही मेकर्स ने मुहूर्त शॉट के साथ शूटिंग शुरू होने का ऐलान किया, उन्होंने एक दिलचस्प मोशन पोस्टर भी दिखाया जो रोमांच की गारंटी देता है। 'पूर्ति की देवी' की मूर्ति वाले इस मोशन पोस्टर के साथ 'तुंबाड 2' की शुरुआत हो गई है। जो बात जिज्ञासा को वाकई बढ़ा देती है, वो है इसकी लाइन "प्रलय आएगा", जिसने हम सबको यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या कुछ बहुत बड़ा होने वाला है।
फिल्म की रहस्यमयी थीम का एक मजबूत और साफ अहसास कराते हुए, यह मोशन पोस्टर सस्पेंस और बेसब्री को और भी बढ़ा देता है। जहाँ यह देखने में बेहद शानदार लग रहा है, वहीं यह हमें फिल्म की एनर्जी से जोड़ने में भी मदद करता है। इसने बहुप्रतीक्षित 'तुंबाड 2' की रिलीज के लिए एक्साइटमेंट को और ज्यादा बढ़ा दिया है।
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जहाँ मुहूर्त पूजा ने फिल्म के लिए उम्मीदें पहले ही बहुत बढ़ा दी हैं, वहीं अब मेकर्स ने फिल्म का मोशन पोस्टर जारी कर दिया है, जिसने दर्शकों की धड़कनें तेज कर दी हैं क्योंकि एक्साइटमेंट अब एक अलग ही लेवल पर पहुँच गई है।
तुंबाड 2 को आदेश प्रसाद डायरेक्ट कर रहे हैं और इसके लीड एक्टर और प्रोड्यूसर सोहम शाह हैं, जो इसे अपने बैनर 'सोहम शाह फिल्म्स' के अंडर बना रहे हैं। इसमें पेन स्टूडियोज़ भी साथ है, जिसके हेड दिग्गज प्रोड्यूसर डॉ. जयंतीलाल गडा हैं वही जिन्होंने RRR और गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन पेन मरुधर के जरिए किया जाएगा।