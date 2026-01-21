लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड संग इस एक्ट्रेस ने की सगाई, सेरेमनी की रोमांटिक तस्वीरें शेर कर लिखा-शादी का इंतजार नहीं कर पा रही हूं

Main Menu

Edited By suman prajapati, Updated: 21 Jan, 2026 05:46 PM

मुंबई. टीवी शो ‘गंगा माई की बेटियां’ में नजर आ रहीं एक्ट्रेस सृष्टि जैन अपनी जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत करने जा रही हैं। एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड श्रेय गुप्ता के साथ सगाई कर ली है। इस बात की जानकारी सृष्टि ने खुद  सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को दी है, जिसके बाद उन्हें लगातार बधाइयां मिल रही हैं।

इंटीमेट सेरेमनी में हुई सगाई

29 साल की सृष्टि जैन की सगाई बेहद सादगी और निजी अंदाज में हुई। इस खास मौके पर सिर्फ परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त ही शामिल हुए। सृष्टि ने इंस्टाग्राम पर सगाई की कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं और कैप्शन में लिखा- “इसी प्लेटफॉर्म पर हमारी कहानी शुरू हुई थी और अब यहीं हम जिंदगी भर साथ रहने का ऐलान कर रहे हैं। मैं आपसे शादी करने का इंतजार नहीं कर पा रही हूं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं।”

 

शेयर की गई पहली तस्वीर में श्रेय गुप्ता, सृष्टि को प्यार से किस करते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी फोटो में दोनों एक-दूसरे की बाहों में खोए दिखाई देते हैं। बाकी तस्वीरों में कपल ने रोमांटिक पोज दिए हैं और दोनों की मुस्कान उनकी खुशी बयां कर रही है। तस्वीरों में सृष्टि रस्ट कलर के लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही हैं। वहीं, उनके मंगेतर व्हाइट आउटफिट में काफी डैशिंग लग रहे हैं।

चाइल्ड आर्टिस्ट से लीड एक्ट्रेस तक का सफर

वर्कफ्रंट की बात करें तो सृष्टि जैन ने अपने करियर की शुरुआत एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर की थी। उन्होंने ‘सुहानी सी एक लड़की’, ‘मेरी दुर्गा’ जैसे लोकप्रिय टीवी शोज में काम किया है और अपनी दमदार एक्टिंग से पहचान बनाई। फिलहाल वह ‘गंगा माई की बेटियां’ में नजर आ रही हैं।

