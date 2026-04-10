YCF की नई पहल, फिल्म इंडस्ट्री के बच्चों को मिलेगा पढ़ाई का सहारा

यश चोपड़ा फाउंडेशन (YCF), जो यश राज फिल्म्स की परोपकारी इकाई है, ने आज वायसीएफ स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2026 की घोषणा की।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। यश चोपड़ा फाउंडेशन (YCF), जो यश राज फिल्म्स की परोपकारी इकाई है, ने आज वायसीएफ स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2026 की घोषणा की। यह इस पहल का दूसरा वर्ष है और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े परिवारों के बच्चों की उच्च शिक्षा को समर्थन देने की अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाता है।

यह स्कॉलरशिप प्रोग्राम पंजीकृत हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वर्कर्स और वायसीएफ साथी सदस्यों के बच्चों के लिए है, जो फिल्म इंडस्ट्री के इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वायसीएफ प्रत्येक छात्र को ₹5 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जिससे वे अपने जीवन के लक्ष्यों को हासिल कर सकें। यह पहल योग्य छात्रों को शैक्षणिक वर्ष 2026–27 के लिए भारत के मान्यता प्राप्त संस्थानों में अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। चयन अकादमिक योग्यता और आर्थिक आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा।

यह प्रोग्राम फिल्म स्टडीज़, मीडिया और कम्युनिकेशन, एनीमेशन और विज़ुअल इफेक्ट्स, सिनेमैटोग्राफी, डायरेक्शन और विज़ुअल आर्ट्स जैसे कई पेशेवर और क्रिएटिव क्षेत्रों में पढ़ाई करने वाले छात्रों को सपोर्ट करता है। इस वर्ष इसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल और पैरामेडिकल साइंसेज़, बिजनेस और मैनेजमेंट, लॉ और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे प्रोफेशनल स्ट्रीम्स में पोस्टग्रेजुएट कोर्स भी शामिल किए गए हैं। यह स्कॉलरशिप पात्र कोर्सेज़ की ट्यूशन फीस को कवर करेगी और NAAC मान्यता प्राप्त, AICTE अप्रूव्ड या सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों में लागू होगी, जिससे वित्तीय बाधाओं को कम किया जा सके और उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध हो सकें।

इस कार्यक्रम के बारे में बात करते हुए, वायआरएफ के सीईओ अक्षय विधानी ने कहा, “वायसीएफ स्कॉलरशिप प्रोग्राम के दूसरे वर्ष की शुरुआत करते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है कि हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के परिवारों के बच्चों को बड़े सपने देखने और शिक्षा के माध्यम से एक स्थायी भविष्य बनाने के लिए सशक्त बना रहे हैं। इस वर्ष का विस्तार हमारे उस संकल्प को दर्शाता है जिसमें हम फिल्म इंडस्ट्री के 60% परिवारों की मदद करना चाहते हैं, जो शिक्षा के खर्च को लेकर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जैसा कि वायसीएफ साथी सर्वे में सामने आया है। ये स्कॉलरशिप इन बच्चों के उज्जवल भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही हैं। हम सभी योग्य परिवारों से जल्द आवेदन करने का आग्रह करते हैं।”

वायसीएफ साथी सर्वे के अनुसार, फिल्म इंडस्ट्री के 60% से अधिक परिवार उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय चुनौतियों का सामना करते हैं। यह स्कॉलरशिप इस अंतर को कम करने और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के अवसर पैदा करने का प्रयास है।

चयनित उम्मीदवारों को एक संरचित मल्टी-स्टेज मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसमें स्क्रीनिंग और व्यक्तिगत इंटरव्यू शामिल होंगे। सफल उम्मीदवारों को इस प्रोग्राम के तहत वित्तीय सहायता दी जाएगी और फीस सीधे संबंधित संस्थानों को प्रदान की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार वायसीएफ के आधिकारिक चैनलों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।