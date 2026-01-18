देर रात न्यूयॉर्क सिटी में स्पॉट हुईं रिहाना ने लगाया ग्लैमर का तड़का, स्टाइलिश लुक से खींचा सबका ध्यान

पॉप आइकन रिहाना एक बार फिर अपने बेहतरीन फैशन सेंस को लेकर सुर्खियों में हैं। शनिवार रात सिंगर को न्यूयॉर्क सिटी में बेहद स्टाइलिश लुक में स्पॉट किया गया, जहां वो सबका ध्यान खिंचती नजर आईं। अब रिहाना की इस आउटिंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल...

मुंबई. पॉप आइकन रिहाना एक बार फिर अपने बेहतरीन फैशन सेंस को लेकर सुर्खियों में हैं। शनिवार रात सिंगर को न्यूयॉर्क सिटी में बेहद स्टाइलिश लुक में स्पॉट किया गया, जहां वो सबका ध्यान खिंचती नजर आईं। अब रिहाना की इस आउटिंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, जिन्हें फैंस जमकर लाइक कर रहे हैं।





लुक की बात करें तो इस खास मौके पर रिहाना ने बेहद क्लासी और एलिगेंट आउटफिट चुना। उन्होंने क्रीम कलर का यवेस सेंट लॉरेंट का विंडब्रेकर पहना, जिसकी कीमत करीब 3,200 डॉलर बताई जा रही है।

इसके साथ उन्होंने ब्लैक रंग की टेक्सचर्ड, घुटनों तक लंबी स्कर्ट कैरी की, जो उनके लुक को मॉडर्न और सॉफिस्टिकेटेड टच दे रही है।

अपने आउटफिट को और स्टाइलिश बनाने के लिए रिहाना ने घुटनों तक लंबे टू-टोन बूट्स पहने। ठंड से बचने के लिए उन्होंने टैन और ब्राउन शेड्स वाला फर कोट भी पहना, जिसने उनके लुक में ग्लैमर का तड़का लगा दिया। अपने पार्टनर के शहर को खास अंदाज में ट्रिब्यूट देते हुए रिहाना ने ब्लैक न्यूयॉर्क यांकीज़ कैप पहनी। इस कैप के नीचे से उनके लंबे, डार्क बाल खुले हुए लहराते नजर आए, जो उनके पूरे लुक को और भी आकर्षक बना रहे हैं।

तीन बच्चों की मां होने के बावजूद रिहाना का कॉन्फिडेंस और फैशन सेंस लोगों को लगातार इंस्पायर करता रहता है। न्यूयॉर्क की सड़कों पर उनका यह स्टाइलिश अवतार एक बार फिर साबित करता है कि रिहाना न सिर्फ म्यूजिक की क्वीन हैं, बल्कि फैशन की दुनिया में भी उनका कोई मुकाबला नहीं है।