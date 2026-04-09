Trailer: ट्विस्ट से भरी होगी Rajat Kapoor की मर्डर मिस्ट्री ‘Everybody Loves Sohrab Handa’

ZEE5 ने अपनी आने वाली फिल्म एवरीबडी लव्स सोहराब हांडा का ट्रेलर जारी कर दिया है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। ZEE5 ने अपनी आने वाली फिल्म एवरीबडी लव्स सोहराब हांडा का ट्रेलर जारी कर दिया है। यह एक स्टाइलिश मर्डर मिस्ट्री फिल्म है, जिसे अपलॉज़ एंटरटेनमेंट और मिथ्या टॉकीज़ ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। फिल्म के लेखक और निर्देशक प्रसिद्ध फिल्ममेकर और अभिनेता रजत कपूर हैं। यह फिल्म सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी और 10 अप्रैल से हिंदी ZEE5 पर स्ट्रीम होगी।

इस फ़िल्म में नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले और ज़बरदस्त परफ़ॉर्मर कलाकारों की एक दमदार टीम है — जिसमें विनय पाठक, रणवीर शौरी, वालुशा डिसूज़ा, सौरभ शुक्ला, नील भूपालम, कोयल पुरी, चंद्रचूड़ राय, पालोमी घोष और खुद रजत कपूर शामिल हैं। यह फ़िल्म एक क्लासिक हूडनिट वाली कहानी है, जिसे एक बिल्कुल नए, आज के ज़माने के और थोड़े गहरे-मज़ेदार नज़रिए से दिखाया गया है।

कहानी के केंद्र में सोहराब हांडा (विनय पाठक द्वारा अभिनीत) हैं, एक तीखी जुबान वाला, बदतमीज़ और घमंडी व्यक्ति, जिसकी चुभती बातों और निडर अहंकार की वजह से वह किसी भी कमरे में सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करता है। लोग उसकी ईमानदारी के लिए उसे सहन करते हैं, लेकिन उसकी घमंड भरी आदतों से उसे अंदर ही अंदर नापसंद करते हैं। सोहराब को दूसरों को परेशान करना और उनकी भावनाओं को चुनौती देना पसंद है।

दोस्तों और परिवार के बीच निजी आउटस्टेशन समारोह के दौरान शुरू हुआ यह माहौल सहज हंसी-मजाक, बेहिसाब पेय और खेल-कूद से भरा था, लेकिन जल्द ही असहजता में बदल जाता है। रात में सोहराब की निर्मम हत्या हो जाती है, और खुशमिजाज माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अब शक, पुरानी नाराजगी और नैतिक असहजता सामने आती है। जांच में यह साफ हो जाता है कि जबकि हर कोई सोहराब हांडा को प्यार करता दिखता था, कई लोगों के पास उसे चुप कराने के कारण थे।

फिल्म में तेज़-तर्रार संवाद, गहरी अभिनय शैली और छिपी सच्चाइयों से भरा माहौल है। एवरीबडी लव्स सोहराब हांडा मर्डर मिस्ट्री को एक नए, दिमागी और दिलचस्प अंदाज में पेश करती है। यह दर्शकों को सिर्फ अपराध सुलझाने के लिए नहीं, बल्कि रिश्तों, छिपी सच्चाइयों, दोस्ती और छुपे हुए मकसदों का सामना करने के लिए भी आमंत्रित करती है।

लेखक-निर्देशक रजत कपूर ने कहा, “मुझे जॉनर सिनेमा में बहुत रुचि है और मैं उन सभी तरह की फ़िल्में करना चाहता हूँ। इस बार मुझे हूडनिट ने आकर्षित किया। जो चीज़ मुझे आकर्षित करती है, वह सिर्फ हूडनिट की प्रक्रिया नहीं, बल्कि वह भावनात्मक हिंसा है जो शारीरिक हिंसा से पहले होती है। और कई मायनों में, यह फिल्म केवल एक हूडनिट से आगे जाती है। ये ऐसे लोग हैं जो एक-दूसरे को मुस्कुराते हैं, साथ में पीते हैं, मिलकर जश्न मनाते हैं — असल में, ये दोस्त और परिवार के लोग ही हैं। लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो अनकहा रहता है। जब यह चुप्पी आखिरकार टूटती है, तो अजीब घटनाएँ घटित होती हैं। और फिर हमने एक उत्कृष्ट कलाकारों की टीम को एक साथ लाने का काम किया। हर फ्रेम में 15 से ज़्यादा बेहतरीन कलाकारों के साथ फ़िल्म शूट करना कितना सुखद अनुभव है।”

विनय पाठक ने कहा, “सोहराब हांडा वह व्यक्ति है जिसे हर कोई सहन करता है, कुछ लोग उससे डरते हैं, और कई लोग उसे चुपचाप नापसंद करते हैं। उसे निभाना एक ही समय में रोमांचक और असहज अनुभव था। फिल्म एक महत्वपूर्ण सवाल उठाती है—हम कितने जिम्मेदार हैं, जब हम किसी के हानिकारक व्यवहार को सिर्फ उसके आकर्षण या ताकत के कारण नजरअंदाज कर देते हैं?”

रणवीर शौरी ने कहा, “यह फिल्म वह नहीं है जिसमें हीरो और विलेन साफ़-साफ़ तय हों। हर किरदार कुछ न कुछ अपने अंदर लिए हुए है—पछतावा, ईर्ष्या, गुस्सा। यही अस्पष्टता कहानी को दिलचस्प बनाती है। हम अभिनेताओं के लिए यह अपने संवादों के पीछे बहुत कुछ खोजने का मौका था और मेरे प्रिय मित्र रजत कपूर के निर्देशन में काम करना एक खुशी की बात थी।”

नील भूपालम ने कहा, “हत्या केवल एक शुरुआत है। फिल्म असली में उस असहजता को दिखाती है जो हमारे साझा इतिहास और अनसुलझी भावनाओं से आती है। यह इस बारे में है कि हम अपने दोस्तों को कितना जानते हैं—और वह भरोसा कितनी जल्दी टूट सकता है। यह सिर्फ एक और हूडनिट नहीं है, बल्कि शानदार रजत कपूर की बनाई एक बहुत ही समझदारी भरी और दिल को छू लेने वाली मर्डर मिस्ट्री है।” ‘एवरीबडी लव्स सोहराब हांडा’ 10 अप्रैल से, सिर्फ़ हिंदी ZEE5 पर स्ट्रीम होगी