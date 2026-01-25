पुलिस ने केआरके को किया गिरफ्तार, रिहायशी इमारत पर की थी ताबड़तोड़ फायरिंग!

Main Menu

25 Jan, 2026 11:41 AM

मुंबई. बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान यानि केआरके जो अक्सर अपनी विवादित टिप्पणियों को लेकर चर्चा में रहते हैं, इस वक्त बड़ी मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल, केआरके पर आरोप है कि उन्होंने 18 जनवरी को अंधेरी के ओशिवारा स्थित एक रिहायशी इमारत पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसके चलते पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पुछताछ कर रही है।
 
दरअसल, पिछले दिनों मुंबई के ओशिवरा इलाके में एक रिहायशी इमारत में फायरिंग हुई थी। ओशिवरा पुलिस थाना क्षेत्र में स्थित नालंदा सोसायटी में अज्ञात शख्स ने इमारत की ओर गोली चलाई और मौके से फरार हो गया। हाल ही में इस मामले में केआरके को गिरफ्तार किया गया है।


पुलिस जांच के दौरान केआरके ने काफी हैरानीजनक खुलासे किए। उनका कहना है कि वो अपना बंदूक चेक कर रहे थे और इसकी सफाई कर रहे थे। ओशिवारा पुलिस का कहना है कि केआरके ने एक रिहायशी बिल्डिंग में दो गोलियां अलग-अलग फ्लैट्स में मारी हैं और सफाई देते हुए कहा है कि वो बंदूक की 'फंक्शनैलिटी' चेक कर रहे थे। हालांकि केआरके ने अपना जुर्म कुबूल किया है लेकिन 'फंक्शनैलिटी' करने वाली बात पुलिस को हजम नहीं हो रही है। केआरके ने ये फायरिंग अपना लाइसेंसी बंदूक से की थी जिसको पुलिस ने जब्त कर लिया है।
 
केआरके का कहना है कि वो बिल्डिंग में फायरिंग नहीं करना चाहते थे। क्लीनिंग के समय जब उन्होने फायरिंग की तो गोलियां तेज हवा के कारण बिल्डिंग में चलीं गईं। इस मामले में केआरके के खिलाफ गैर इरादतन फायरिंग को लेकर एक्शन लिया गया है। 

