जय संग तलाक के बाद माही विज ने खरीदी लग्जरी कार, आरती सिंह ने दी बधाई, कहा- तू सिर्फ खुशियों की हकदार है

मुंबई. टीवी एक्ट्रेस माही विज एक्टर जय भानुशाली संग तलाक के बाद लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। हालांकि, 15 साल की शादी टूटने के बाद लोग उन्हें लेकर कई तरह की बातें कर रहे हैं। हालांकि, एक्ट्रेस भी उन्हें ट्रोल करने वालों को कड़ा जवाब दे चुकी हैं। वहीं, हाल ही में माही ने ट्रोलर्स की परवाह न मारते हुए खुद का एक बड़ा सपना पूरा किया है और फैंस को हैरान किया है।



जय भानुशाली संग तलाक के बाद माही विज ने खुद को एक कार गिफ्ट की है। जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई है। आरती सिंह ने माही की तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है- जिसमें वह पिंक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहने कार के साथ पोज देती नजर आ रही हैं। इस ड्रेस में बेहद खूबसूरत लगीं। इस पोस्ट के कैप्शन में आरती ने लिखा,'मैं बहुत-बहुत खुश हूं, ऐसे 10वीं गाड़ी ले तू। तू सिर्फ खुशियों की हकदार है..मजबूत लड़की..भगवान तुझे हमेशा आशीर्वाद दे। तेरा ये गाना वाला रवैया हमेशा बनाए रख।' इस पोस्ट को देखने के बाद फैंस माही विज को खूब बधाइयां दे रहे हैं।



जय-माही की शादी और तलाक

बता दें, जय भानुशाली की माही विज से मुलाकात एक क्लब में हुई थी। तीन महीने के अंदर माही ने जय की जिंदगी बदल दी। 31 दिसंबर 2009 को जय ने उन्हें प्रपोज किया और 2010 में कपल ने शादी रचा ली। शादी के 9 साल बाद कपल ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया जिसका नाम उन्होंने तारा भानुशाली रखा, लेकिन अब शादी के 15 साल बाद ये कपल हमेशा के लिए अलग हो गया है।



टीवी पर किया कमबैक

काम की बात करें तो माही विज ने कई सालों बाद टीवी शो ‘सहर होने को है’ से छोटे पर्दे पर वापसी की है। निजी जिंदगी में उतार-चढ़ाव के बावजूद, माही अपने करियर और परिवार दोनों को संतुलित तरीके से आगे बढ़ा रही हैं।