ब्लैक लेटेक्स बिकिनी में काइली का हद से बोल्ड अवतार, व्हाइट श्रग पहन दिए कातिलाना पोज

बॉलीवुड डेस्क. कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री की दिग्गज और सोशल मीडिया सेंसेशन काइली जेनर ने एक बार फिर अपने लेटेस्ट पोस्ट से इंटरनेट पर हलचल मचा दी है। गुरुवार को काइली ने इंस्टाग्राम पर अपनी बेहद बोल्ड और ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की, जिसमें वह अपनी दोस्त और मशहूर पॉप सिंगर चार्ली एक्ससीएक्स के साथ नजर आ रही हैं।



इन तस्वीरों में 28 साल की काइली जेनर ब्लैक लेटेक्स बिकिनी पहने दिखाई दे रही हैं। उनके हाथ में एक मूवी क्लैपरबोर्ड है, जो इस बात का संकेत देता है कि वह अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट का प्रमोशन कर रही हैं।

काइली और चार्ली दोनों का लुक काफी स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है, जिसने फैंस का ध्यान खींच लिया।



इस ब्लैक बिकिनी के साथ एक्ट्रेस व्हाइट श्रग पहना है और आंखों पर ब्लैक चश्मा लगाया है। कैमरे के सामने वह कातिलाना अदाएं फ्लॉन्ट करती हुई गजब पोज दे रही हैं।

नई फिल्म ‘द मोमेंट’ का प्रमोशन

बता दें, यह तस्वीरें काइली की आने वाली फिल्म ‘द मोमेंट’ के प्रमोशन का हिस्सा है। यह फिल्म 30 जनवरी को न्यूयॉर्क और लॉस एंजेलिस के चुनिंदा थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है। ‘द मोमेंट’ एक मॉक्यूमेंट्री स्टाइल की फिल्म है, जिसमें काइली जेनर खुद का ही किरदार निभाती नजर आएंगी।

