ब्लैक लेटेक्स बिकिनी में काइली का हद से बोल्ड अवतार, व्हाइट श्रग पहन दिए कातिलाना पोज

Edited By suman prajapati, Updated: 16 Jan, 2026 05:56 PM

kylie jenner bold look in a black latex bikini

कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री की दिग्गज और सोशल मीडिया सेंसेशन काइली जेनर ने एक बार फिर अपने लेटेस्ट पोस्ट से इंटरनेट पर हलचल मचा दी है। गुरुवार को काइली ने इंस्टाग्राम पर अपनी बेहद बोल्ड और ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की, जिसमें वह अपनी दोस्त और मशहूर पॉप सिंगर...

बॉलीवुड डेस्क. कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री की दिग्गज और सोशल मीडिया सेंसेशन काइली जेनर ने एक बार फिर अपने लेटेस्ट पोस्ट से इंटरनेट पर हलचल मचा दी है। गुरुवार को काइली ने इंस्टाग्राम पर अपनी बेहद बोल्ड और ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की, जिसमें वह अपनी दोस्त और मशहूर पॉप सिंगर चार्ली एक्ससीएक्स के साथ नजर आ रही हैं।

PunjabKesari


इन तस्वीरों में 28 साल की काइली जेनर ब्लैक लेटेक्स बिकिनी पहने दिखाई दे रही हैं। उनके हाथ में एक मूवी क्लैपरबोर्ड है, जो इस बात का संकेत देता है कि वह अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट का प्रमोशन कर रही हैं।

PunjabKesari

काइली और चार्ली दोनों का लुक काफी स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है, जिसने फैंस का ध्यान खींच लिया।

 

PunjabKesari


इस ब्लैक बिकिनी के साथ एक्ट्रेस व्हाइट श्रग पहना है और आंखों पर ब्लैक चश्मा लगाया है। कैमरे के सामने वह कातिलाना अदाएं फ्लॉन्ट करती हुई गजब पोज दे रही हैं।

PunjabKesari

नई फिल्म ‘द मोमेंट’ का प्रमोशन

बता दें, यह तस्वीरें काइली की आने वाली फिल्म ‘द मोमेंट’ के प्रमोशन का हिस्सा है। यह फिल्म 30 जनवरी को न्यूयॉर्क और लॉस एंजेलिस के चुनिंदा थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है। ‘द मोमेंट’ एक मॉक्यूमेंट्री स्टाइल की फिल्म है, जिसमें काइली जेनर खुद का ही किरदार निभाती नजर आएंगी। 
 

