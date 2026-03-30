फैमिली संग आउटिंग पर निकले जैक ऑसबॉर्न, I love my wife लिखे शब्दों वाली शर्ट पहन खींचा सबका ध्यान

Edited By suman prajapati, Updated: 30 Mar, 2026 05:46 PM

जैक ऑसबॉर्न हाल ही में अपने परिवार के साथ आउटिंग पर निकले, जहां उनका सिंपल लेकिन खास अंदाज लोगों का ध्यान खींचता नजर आया। 40 वर्षीय मीडिया पर्सनैलिटी अपनी पत्नी एरी गियरहार्ट और बेटी ओज़ी मटिल्डा के साथ क्वालिटी टाइम बिताते दिखे। इस दौरान की उनकी...

एंटरटेनमेंट डेस्क. जैक ऑसबॉर्न हाल ही में अपने परिवार के साथ आउटिंग पर निकले, जहां उनका सिंपल लेकिन खास अंदाज लोगों का ध्यान खींचता नजर आया। 40 वर्षीय मीडिया पर्सनैलिटी अपनी पत्नी एरी गियरहार्ट और बेटी ओज़ी मटिल्डा के साथ क्वालिटी टाइम बिताते दिखे। इस दौरान की उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं।

परिवार के साथ स्पेशल टाइम

रविवार को जैक को शॉपिंग के बाद बाहर निकलते हुए देखा गया। इस दौरान वह हाथों में कई बैग्स लिए हुए दिखे, जबकि उनकी पत्नी एरी एक स्ट्रोलर संभालते हुए नजर आईं।

इस दौरान जैक का लुक काफी सिंपल था, लेकिन उनकी ग्रे फिटेड टी-शर्ट खास चर्चा का विषय बन गई। टी-शर्ट पर सामने बड़े अक्षरों में लिखा था, “I love my wife,” जो उनकी पत्नी के लिए प्यार भरा इशारा था।

फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन भी आया नजर

इस आउटिंग के दौरान जैक का वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन भी साफ दिखाई दिया। उनकी फिटेड टी-शर्ट ने उनके बदले हुए लुक को और हाईलाइट किया, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं।

बेटी के साथ नई शुरुआत

एरी जिस स्ट्रोलर को पुश कर रही थीं, उसमें उनकी छोटी बेटी ओज़ी मटिल्डा थी। इस कपल ने अपनी इस बेटी का स्वागत 5 मार्च को किया था। खास बात यह है कि बच्ची का नाम जैक के दिवंगत पिता, रॉक लीजेंड ओज़ी ऑसबॉर्न के नाम पर रखा गया है, जो उनके लिए एक इमोशनल ट्रिब्यूट भी है।

