Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • फैमिली संग आउटिंग पर निकले जैक ऑसबॉर्न, I love my wife लिखे शब्दों वाली शर्ट पहन खींचा सबका ध्यान

फैमिली संग आउटिंग पर निकले जैक ऑसबॉर्न, I love my wife लिखे शब्दों वाली शर्ट पहन खींचा सबका ध्यान

Edited By suman prajapati, Updated: 30 Mar, 2026 05:46 PM

jack osbourne steps out with his family

जैक ऑसबॉर्न हाल ही में अपने परिवार के साथ आउटिंग पर निकले, जहां उनका सिंपल लेकिन खास अंदाज लोगों का ध्यान खींचता नजर आया। 40 वर्षीय मीडिया पर्सनैलिटी अपनी पत्नी एरी गियरहार्ट और बेटी ओज़ी मटिल्डा के साथ क्वालिटी टाइम बिताते दिखे। इस दौरान की उनकी...

एंटरटेनमेंट डेस्क. जैक ऑसबॉर्न हाल ही में अपने परिवार के साथ आउटिंग पर निकले, जहां उनका सिंपल लेकिन खास अंदाज लोगों का ध्यान खींचता नजर आया। 40 वर्षीय मीडिया पर्सनैलिटी अपनी पत्नी एरी गियरहार्ट और बेटी ओज़ी मटिल्डा के साथ क्वालिटी टाइम बिताते दिखे। इस दौरान की उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं।

PunjabKesari

परिवार के साथ स्पेशल टाइम

रविवार को जैक को शॉपिंग के बाद बाहर निकलते हुए देखा गया। इस दौरान वह हाथों में कई बैग्स लिए हुए दिखे, जबकि उनकी पत्नी एरी एक स्ट्रोलर संभालते हुए नजर आईं।  

और ये भी पढ़े

PunjabKesari

इस दौरान जैक का लुक काफी सिंपल था, लेकिन उनकी ग्रे फिटेड टी-शर्ट खास चर्चा का विषय बन गई। टी-शर्ट पर सामने बड़े अक्षरों में लिखा था, “I love my wife,” जो उनकी पत्नी के लिए प्यार भरा इशारा था। 

PunjabKesari

 

फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन भी आया नजर

इस आउटिंग के दौरान जैक का वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन भी साफ दिखाई दिया। उनकी फिटेड टी-शर्ट ने उनके बदले हुए लुक को और हाईलाइट किया, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं।

बेटी के साथ नई शुरुआत

एरी जिस स्ट्रोलर को पुश कर रही थीं, उसमें उनकी छोटी बेटी ओज़ी मटिल्डा थी। इस कपल ने अपनी इस बेटी का स्वागत 5 मार्च को किया था। खास बात यह है कि बच्ची का नाम जैक के दिवंगत पिता, रॉक लीजेंड ओज़ी ऑसबॉर्न के नाम पर रखा गया है, जो उनके लिए एक इमोशनल ट्रिब्यूट भी है।
 

 

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!