मुंबई. सोशल मीडिया पर पिछले कुछ घंटों से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ‘बिग बॉस 9’ के विजेता और टीवी के मशहूर एक्टर प्रिंस नरूला को पुलिस अधिकारियों के साथ चलते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो के सामने आते ही कई यूजर्स ने दावा करना शुरू कर दिया कि प्रिंस नरूला को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया है और यह कार्रवाई कथित तौर पर एक फेक न्यूज फैलाने के मामले से जुड़ी है। यहां तक कहा गया कि मस्जिद गिराने से जुड़ी अफवाह फैलाने के आरोप में उन्हें हिरासत में लिया गया है। हालांकि, इन तमाम अटकलों पर अब खुद प्रिंस नरूला ने अपनी चुप्पी तोड़ी है।
प्रिंस नरूला ने दी पूरी सफाई
एक टेली चक्कर रिपोर्ट के अनुसार, प्रिंस नरूला की गिरफ्तारी से जुड़ी खबरें पूरी तरह गलत हैं। इस कथित मामले में न तो उनका कोई संबंध सामने आया है और न ही किसी आधिकारिक जांच या एफआईआर में उनका नाम शामिल है। प्रिंस फिलहाल मुंबई में रह रहे हैं और पूरी तरह सुरक्षित हैं।
इस वायरल वीडियो को लेकर प्रिंस ने टेली चक्कर से बातचीत में साफ कहा, “मैं गिरफ्तार नहीं हुआ हूं। जो वीडियो वायरल हो रहा है, वह एक ब्रांड शूट का हिस्सा है।” उनकी इस सफाई के बाद यह स्पष्ट हो गया कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही खबरें भ्रामक हैं और वीडियो को गलत संदर्भ में पेश किया गया।
कैसे फैला गिरफ्तारी का दावा?
यह वीडियो सबसे पहले IndianLast24Hr नाम के एक सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया गया, जिसमें दावा किया गया कि प्रिंस नरूला को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके बाद यह क्लिप रेडिट और एक्स (पूर्व में ट्विटर) जैसे प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो को देखकर कई फैंस घबरा गए और प्रिंस की सलामती को लेकर सवाल उठाने लगे। कुछ यूजर्स ने शुरुआत से ही इस वीडियो को फेक बताते हुए इसे बदनाम करने की कोशिश करार दिया।
प्रिंस नरूला के बारे
प्रिंस नरूला टीवी इंडस्ट्री का जाना-पहचाना नाम हैं। उन्होंने सलमान खान द्वारा होस्ट शो ‘बिग बॉस 9’ की ट्रॉफी अपने नाम की थी। इसके अलावा वह एमटीवी रोडीज 12 और स्प्लिट्सविला 8 भी जीत चुके हैं, जिसके बाद उन्हें रियलिटी शोज का किंग कहा जाने लगा।