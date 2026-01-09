Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • तलाक के बाद जय से ली 5 करोड़ की एलिमनी? ट्रोलर्स की बातों से चढ़ा माही विज का पारा, कहा- ड्रामा पसंद नहीं

तलाक के बाद जय से ली 5 करोड़ की एलिमनी? ट्रोलर्स की बातों से चढ़ा माही विज का पारा, कहा- ड्रामा पसंद नहीं

Edited By suman prajapati, Updated: 09 Jan, 2026 01:32 PM

did she take 5 crore in alimony from jay after divorce mahhi angry at trolls

टीवी एक्ट्रेस माही विज और जय भानुशाली इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। इस मशहूर कपल ने कुछ दिनों पहले ही अपने तलाक की घोषणा की और अपने फैसले से सबको चौंका दिया। जय और माही शादी के पूरे 15 साल बाद अलग हो गए हैं। उनके तलाक के बाद...

मुंबई. टीवी एक्ट्रेस माही विज और जय भानुशाली इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। इस मशहूर कपल ने कुछ दिनों पहले ही अपने तलाक की घोषणा की और अपने फैसले से सबको चौंका दिया। जय और माही शादी के पूरे 15 साल बाद अलग हो गए हैं। उनके तलाक के बाद लोग सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं। कई यूजर्स ने दावा किया कि जय अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करते थे इस वजह से दोनों अलग हो गए। इतना ही नहीं, कई लोगों ने तो माही पर 5 करोड़ एलिमनी लेने का आरोप भी लगाया। इन सब बातों के बीच हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और गलत खबरें फैलाने वालों पर भड़ास निकाली है।

तलाक के बाद उठ रही तरह-तरह की बातों के बीच माही विज ने अपने व्लॉग में कहा- हां, मेरा और जय का तलाक हो गया है और हम अच्छे दोस्त हैं। हम दोनों को ड्रामा पसंद नहीं है, हमने साथ में ही तय किया था कि हम अपने-अपने रास्ते जाएं। 


एक्ट्रेस ने बताया कि वो कमेंट सेक्शन पढ़ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि तलाक ही लेना था तो बच्चे क्यों लिए थे। इसका जवाब देते हुए माही ने कहा- हमारा बैंक अकाउंट नहीं खाली हुआ है। हम बच्चों को देख सकते हैं और ऐसा नहीं है कि जय हाथ झाड़कर भाग गया है या मेरे पास कुछ नहीं है। तीनों बच्चे वैसे ही जिएंगे जैसे जीते आए थे।

और ये भी पढ़े


आगे माही ने बताया कि जय की फैमिली तारा से बहुत जुड़ी हुई है। जय के भाई-भाभी का मैसेज आता है कि हम अब भी मिलेंगे। जय मेरे स्पेस का सम्मान करते हैं और मैं उनके स्पेस का सम्मान करूंगी।
 
5 करोड़ एलिमनी लेने पर क्या बोलीं?
माही विज ने कहा- कई लोग कह रहे हैं कि मैंने 5 करोड़ एलिमनी ली है। हमने तो कुछ किया नहीं है मगर आप लोग ये कमेंट करके गंदगी कर रहे हैं। जिसकी जरुरत नहीं है।

 


मुलाकात, शादी और तलाक
बता दें, जय भानुशाली की माही विज से मुलाकात एक क्लब में हुई थी। तीन महीने के अंदर माही ने जय की जिंदगी बदल दी। 31 दिसंबर 2009 को जय ने उन्हें प्रपोज किया और 2010 में कपल ने शादी रचा ली। शादी के 9 साल बाद कपल ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया जिसका नाम उन्होंने तारा भानुशाली रखा, लेकिन अब शादी के 15 साल बाद ये कपल हमेशा के लिए अलग हो गया है।


 
 

Related Story

    Trending Topics

    Latest Videos

    IPL
    Royal Challengers Bengaluru

    190/9

    20.0

    Punjab Kings

    184/7

    20.0

    Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

    RR 9.50
    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!