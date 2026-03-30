चौथे बच्चे के पिता बने एक्टर विवियन डीसेना, तीन बेटियों के बाद घर आया नन्हा शहजादा

मनोरंजन जगत से इस वक्त एक के बाद एक गुड न्यूज सामने आ रही है। जहां बीते रविवार एक्ट्रेस सोनम कपूर ने अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया। वहीं, टीवी के जाने-माने एक्टर विवियन डीसेना भी एक बार फिर से पिता बन गए हैं। हाल ही में उन्होंने बीवी नूरान संग चौथे...

मुंबई. मनोरंजन जगत से इस वक्त एक के बाद एक गुड न्यूज सामने आ रही है। जहां बीते रविवार एक्ट्रेस सोनम कपूर ने अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया। वहीं, टीवी के जाने-माने एक्टर विवियन डीसेना भी एक बार फिर से पिता बन गए हैं। हाल ही में उन्होंने बीवी नूरान संग चौथे बच्चे का स्वागत किया है। इस बात की खुशखबरी एक्टर ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए दी है।



टीवी रियलिटी शो 'बिग बॉस 18' में नजर आ चुके विवियन डीसेना की पहले से ही तीन बेटियां है, जिनमें दो सौतेली बेटियां हैं। अब उन्होंने चौथे बच्चे के तौर पर एक बेटे का स्वागत किया है।

विवियन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर बेटे के जन्म की पुष्टि की। उन्होंने लिखा- 'कुछ समय के लिए लाइमलाइट से दूर रहा… लेकिन इसका एक कारण था। कुछ कहानियां घोषित नहीं की जातीं, उन्हें पहले जिया जाता है। चुप्पी ने ही सब कुछ कह दिया… हमारा परिवार अब और बड़ा हो गया है… और इस बार, एक राजकुमार आया है।'



विवियन डीसेना का ये पोस्ट आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और फैंस से लेकर सेलेब्स तक उन्हें बधाइयां देते नजर आ रहे हैं।



वर्कफ्रंट की बात करें तो विवियन डीसेना हाल ही में बिग बॉस 18 में नजर आए थे, जहां उन्होंने अपने गेम से दर्शकों का खूब ध्यान खींचा था।

निजी जिंदगी की बात करें तो विवियन ने मिस्र की पत्रकार नूरान अली से साल 2022 में शादी की थी। नूरान की पहले भी एक शादी हो चुकी है, जिससे उनको दो बेटियां थी। ऐसे में शादी के बाद अब विवियन कुल 4 बच्चों के पिता बन गए हैं।



