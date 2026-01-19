समंदर किनारे 29 साल छोटी बीवी संग रोमांटिक हुआ ये 80 साल का एक्टर, सालगिरह पर प्यार के लम्हें संजोता दिखा कपल

Edited By suman prajapati, Updated: 19 Jan, 2026 05:32 PM
मुंबई. बॉलीवुड के मशहूर और सीनियर एक्टर अपने असूलों पर जिंदगी जीते हैं और दुनिया की परवाह किए बिना खुशियां एंजॉय करते हैं। बात जगजाहिर है कि 80 साल के कबीर बेदी ने अपनी जिंदगी में 4 शादियां की हैं। उन्होंने 70 साल की उम्र में 29 साल छोटी गर्लफ्रेंड संग चौथी शादी रचाई थी, जिसके साथ हाल ही में एक्टर वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते नजर आए। अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की तस्वीरें कपल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर की हैं, जो खूब वायरल हो रही हैं।
दरअसल, कबीर बेदी अपनी पत्नी परवीन दुसांज संग सेलिब्रेशन के लिए गोवा पहुंचे, जहां वो हर पल को सुकून और रोमांस के साथ एंजॉय करते दिखे। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ वेडिंग एनिवर्सरी का जश्न मनाया, बल्कि अपना 80वां बर्थडे और रिलेशन को 20 साल पूरे होने की खुशी सब एक साथ सेलिब्रेट किया।
इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कबीर बेदी ने कैप्शन में लिखा- 'हमने अपनी शादी की 10वीं सालगिरह और 20 साल के साथ-साथ जन्मदिन भी मनाया। हम हरे-भरे ताड़ के पेड़ों और सुंदर लहरों वाले धूप से सराबोर समंदर पर गए। याद करने, सोचने और नई एनर्जी पाने का समय। साथ में बिताया समय। अकेले में बिताया समय। हम अब वापस आ गए हैं! #सालगिरह #जन्मदिन #छुट्टी
सोशल मीडिया पर शेयरकी गई तस्वीरों में दोनों समुद्र के किनारे सुकून के पल बिताते, साथ बैठकर खाना खाते, मस्ती भरी सेल्फी लेते और एक-दूसरे के साथ प्यार भरे अंदाज में नजर आए। इन तस्वीरों में कपल की बॉन्डिंग और आपसी समझ साफ झलक रही है।
उम्र के फासले के बावजूद मजबूत रिश्ता
कबीर बेदी ने साल 2016 में परवीन दुसांज से शादी की थी, जो उनसे उम्र में 29 साल छोटी हैं। इस शादी को लेकर शुरुआत में काफी चर्चाएं और विवाद भी हुए थे। यहां तक कि कबीर बेदी की बेटी पूजा बेदी ने भी उस समय इस रिश्ते पर नाराजगी जाहिर की थी। हालांकि, वक्त के साथ हालात बदले और परिवार के बीच रिश्ते बेहतर हो गए। आज दोनों परिवारों के बीच सब कुछ सामान्य और शांतिपूर्ण है।
चार शादियों का सफर
कबीर बेदी की निजी जिंदगी हमेशा चर्चा में रही है। उन्होंने कुल चार शादियां की हैं। उनकी पहली शादी प्रतिमा बेदी से हुई थी, जिनसे उनके दो बच्चे पूजा बेदी और सिद्धार्थ बेदी हैं। इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश फैशन डिजाइनर सुसान हम्फ्रीज और फिर टेलीविजन एंकर निक्की बेदी से विवाह किया। परवीन दुसांज के साथ उनकी चौथी शादी ने उनके जीवन को स्थिरता और सुकून दिया है, जिसका जिक्र वह कई बार सार्वजनिक रूप से कर चुके हैं।