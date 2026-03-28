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  • 23 साल, अनगिनत हिट्स: Allu Arjun की सक्सेस स्टोरी

23 साल, अनगिनत हिट्स: Allu Arjun की सक्सेस स्टोरी

Edited By Jyotsna Rawat, Updated: 28 Mar, 2026 04:45 PM

23 years countless hits allu arjun s success story

अल्लू अर्जुन को पैन-इंडिया इंडस्ट्री के सबसे बड़े सितारों में से एक माना जाता है..

नई दिल्ली/टीम डिजिटल।  अल्लू अर्जुन को पैन-इंडिया इंडस्ट्री के सबसे बड़े सितारों में से एक माना जाता है, जिनकी फैन फॉलोइंग न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है। अपनी कमाल की स्क्रीन प्रेजेंस, स्टाइल और शानदार एक्टिंग के दम पर उन्होंने जहाँ भी गए अपनी एक अलग पहचान बनाई है। 23 साल पहले अपने डेब्यू से लेकर आज भारतीय सिनेमा के 'आइकॉन स्टार' के रूप में पहचाने जाने तक, उनका यह सफर वाकई में प्रेरणा देने वाला रहा है।

 

एक्टर ने अपने शानदार करियर में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। 'पुष्पा राज' के अपने किरदार से वह एक ग्लोबल पहचान बन गए और दुनिया भर के लोगों का दिल जीत लिया। उनके इस बेहतरीन करियर और इस मुकाम को सेलिब्रेट करने के लिए उनकी टीम ने एक बहुत ही प्यारा पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उनके अब तक के सफर और उस विरासत का जश्न मनाया गया है जिसे वह हर कदम के साथ आगे बढ़ा रहे हैं।

 

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इस पोस्ट को शेयर करते हुए उनकी टीम ने लिखा, “इंडियन सिनेमा में आइकॉन स्टार @alluarjun के 23 साल। ❤️‍🔥
यह एक ऐसा सफर है जो जुनून, मेहनत और लगातार खुद को बेहतर बनाने से बना है। अपनी यादगार परफॉर्मेंस से लेकर स्टाइल, डांस और एक्टिंग में नए रिकॉर्ड बनाने तक, वह आज भी करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा हैं। ✨
इन 23 शानदार सालों का जश्न और आगे आने वाले कई और बड़े मुकामों के लिए ढेर सारी बधाई। 🔥"

 

अल्लू अर्जुन का फिल्मी सफर: 23 साल, बेमिसाल जुनून और लगातार खुद को बेहतर बनाने की कहानी अल्लू अर्जुन को पैन-इंडिया इंडस्ट्री के सबसे बड़े सितारों में से एक माना जाता है, जिनकी फैन फॉलोइंग न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है। अपनी कमाल की स्क्रीन प्रेजेंस, स्टाइल और शानदार एक्टिंग के दम पर उन्होंने जहाँ भी गए अपनी एक अलग पहचान बनाई है। 23 साल पहले अपने डेब्यू से लेकर आज भारतीय सिनेमा के 'आइकॉन स्टार' के रूप में पहचाने जाने तक, उनका यह सफर वाकई में प्रेरणा देने वाला रहा है।

 

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एक्टर ने अपने शानदार करियर में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। 'पुष्पा राज' के अपने किरदार से वह एक ग्लोबल पहचान बन गए और दुनिया भर के लोगों का दिल जीत लिया। उनके इस बेहतरीन करियर और इस मुकाम को सेलिब्रेट करने के लिए उनकी टीम ने एक बहुत ही प्यारा पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उनके अब तक के सफर और उस विरासत का जश्न मनाया गया है जिसे वह हर कदम के साथ आगे बढ़ा रहे हैं।

 

इस पोस्ट को शेयर करते हुए उनकी टीम ने लिखा, “इंडियन सिनेमा में आइकॉन स्टार @alluarjun के 23 साल। ❤️‍🔥 यह एक ऐसा सफर है जो जुनून, मेहनत और लगातार खुद को बेहतर बनाने से बना है। अपनी यादगार परफॉर्मेंस से लेकर स्टाइल, डांस और एक्टिंग में नए रिकॉर्ड बनाने तक, वह आज भी करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा हैं। ✨ इन 23 शानदार सालों का जश्न और आगे आने वाले कई और बड़े मुकामों के लिए ढेर सारी बधाई।

s=46 अल्लू अर्जुन के आने वाले प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो एक्टर अब मशहूर फिल्ममेकर लोकेश कनगराज के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। उनकी इस फिल्म का नाम फिलहाल 'AA23' रखा गया है, जिसका सबको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है। मैत्री मूवी मेकर्स के बैनर तले बन रही इस फिल्म को लेकर अभी से काफी चर्चा है, और अनिरुद्ध रविचंदर के बतौर म्यूजिक कंपोजर जुड़ने से फैंस का उत्साह और भी बढ़ गया है। इसके अलावा, वह ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर एटली के साथ भी एक बड़े लेवल की फिल्म के लिए हाथ मिला रहे हैं, जिसे फिलहाल 'AA22xA6' कहा जा रहा है। एक धमाकेदार एक्शन फिल्म बताई जा रही इस फिल्म में दीपिका पादुकोण भी एक अहम रोल में नजर आएंगी। इन कई बड़ी फिल्मों के साथ, अल्लू अर्जुन की आने वाली फिल्मों की लिस्ट इंडियन सिनेमा में सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लग रही है, जिसे लेकर दुनिया भर के फैंस में जबरदस्त क्रेज बना हुआ है।

 

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अल्लू अर्जुन के आने वाले प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो एक्टर अब मशहूर फिल्ममेकर लोकेश कनगराज के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। उनकी इस फिल्म का नाम फिलहाल 'AA23' रखा गया है, जिसका सबको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है। मैत्री मूवी मेकर्स के बैनर तले बन रही इस फिल्म को लेकर अभी से काफी चर्चा है, और अनिरुद्ध रविचंदर के बतौर म्यूजिक कंपोजर जुड़ने से फैंस का उत्साह और भी बढ़ गया है।

 

इसके अलावा, वह ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर एटली के साथ भी एक बड़े लेवल की फिल्म के लिए हाथ मिला रहे हैं, जिसे फिलहाल 'AA22xA6' कहा जा रहा है। एक धमाकेदार एक्शन फिल्म बताई जा रही इस फिल्म में दीपिका पादुकोण भी एक अहम रोल में नजर आएंगी। इन कई बड़ी फिल्मों के साथ, अल्लू अर्जुन की आने वाली फिल्मों की लिस्ट इंडियन सिनेमा में सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लग रही है, जिसे लेकर दुनिया भर के फैंस में जबरदस्त क्रेज बना हुआ है।

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